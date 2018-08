Voici l'endroit parfait où faire du SUP à seulement 30 minutes de Montréal

Le parc de la Rivière-des-Milles-Îles est trop souvent oublié des Montréalais. Et pourtant, l’endroit se trouve à seulement une trentaine de minutes du centre-ville de Montréal (quand il n’y a pas de trafic bien entendu).

Ce parc situé à Laval est l’endroit parfait pour aller faire du SUP lors des chaudes journées d’été, et ça, ce n’est certainement pas ce qui manque cette année.

Une publication partagée par Andreanne O'Bomsawin (@aobomsawin) le 18 Juil. 2018 à 3 :14 PDT

Une publication partagée par Alexandra Côté-Durrer (@alexcdphotography) le 6 Juin 2018 à 4 :13 PDT

Une publication partagée par Marie-lou Poirier (@_marilelou_) le 15 Juil. 2018 à 3 :10 PDT

En SUP, vous pourrez découvrir la rivière et tous ses racoins pleins de verdure et d’arbres matures. Vous verrez, c’est assez joli dans ce coin du Grand Montréal. Vous oublierez bien vite les gratte-ciels et le bruit des klaxons de voitures prises dans le trafic...

Une publication partagée par @_b.o.ucher le 17 Août 2017 à 6 :45 PDT

Une publication partagée par Véronique Cameron 🐚🌿 (@vecameron) le 27 Août 2017 à 2 :38 PDT

Une publication partagée par julie noel corriveau (@julie_noel.c) le 30 Juil. 2017 à 7 :06 PDT

Si vous n’avez pas l’équipement nécessaire, il est possible de louer des planches à pagaie à l’heure ou encore à la journée, si vous prévoyez vous promener pas mal! Aussi, si jamais vous n’avez jamais fait de SUP, mais que vous en rêver, le parc offre un cours d’initiation le 25 août prochain de 9h à 11h30. Ça vous coûtera 40$ et vous devez réserver votre place au préalable. Après ça, vous serez un pro et pourrez aller pagayer sur la magnifique rivière.

Une publication partagée par Eve David Buswell (@_b.uswell) le 16 Août 2017 à 12 :21 PDT

Une publication partagée par cinematicroad (@cinematicroad) le 13 Août 2017 à 10 :43 PDT

Une publication partagée par élise ❁ (@elisemartineaub) le 30 Juil. 2017 à 4 :44 PDT

À vos pagaies la gang!

Parc de la Rivière-des-Milles-Îles

345, boulevard Sainte-Rose à Laval



Pour savoir où se trouvent les meilleurs spots pour faire des activités à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!