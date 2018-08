13 batailles à surveiller chez les porteurs de ballon qui auront un impact en fantasy football

Chaque année, des joueurs sortent de nulle part et prennent une place importante dans les succès offensifs de leur formation.

En fantasy football, il est important de débusquer ces joueurs pour semer vos adversaires!

Nous avons ciblé pour vous 13 équipes dans lesquelles des batailles au camp d’entraînement seront déterminantes pour la production de plusieurs porteurs de ballon.

Patriots

La blessure à Sony Michel à un genou vient de donner la «pole position» à James White comme porteur de ballon des Pats, mais n’oubliez pas Rex Burkead dans l’équation, qui est utilisé à toutes les sauces. La répartition du travail chez les porteurs de cette équipe est toujours difficile à prévoir.

Dolphins

Tout le monde donne de facto le poste de partant à Kenyan Drake. Cependant, plusieurs personnes dans l’entourage des poissons adorent le choix de 4e ronde de l’encan 2018 (Arizona State), Kalen Ballage. Il sera intéressant de surveiller cette lutte même si Drake commence avec une longueur d’avance. Le vétéran Frank Gore devrait assumer le rôle de porteur dans les situations de court gain.

Jets

Qui sera le vainqueur entre l’ancien porteur de ballon talentueux des Browns, Isaiah Crowell et le bon vétéran Bilal Powell? Crowell n’a jamais livré la marchandise, mais commence en avance pour cette bataille. Powell répond toujours présent quand on fait appel à ses services lors des matchs.

Browns

Le rôle de Duke Johnson ne devrait pas changer dans cette attaque version 2018 des Browns, avec plusieurs courtes passes. Il reste maintenant une lutte importante pour devenir le porteur de confiance en situation de course entre Carlos Hyde, anciennement des Niners, et le choix de 2e ronde Nick Chubb. Je parierais à ce moment-ci sur Hyde pour gagner le poste de partant, et peut-être redevenir la fierté de l’Ohio, comme à l’époque de son passage à Ohio State.

Colts

On pensait Marlon Mack bien en selle pour le poste de partant, mais depuis le début du camp, Jordan Wilkins fait écarquiller les yeux. Le choix de 5e ronde pourrait venir mêler les cartes. Nyheim Hines, l’autre porteur repêché par les Colts en 2018, agira vraisemblablement comme porteur en situation de 3e essai.

Broncos

Les Broncos ont déjà annoncé qu’ils utiliseraient un comité de porteurs de ballon. Cependant, il est toujours intéressant en fantasy, de surveiller de près les porteurs d’une équipe qui aime courir le ballon. La recrue des Ducks d’Oregon Royce Freeman possède plus de talent et de vitesse que son comparse Devontae Booker, mais l’expérience devrait donner le poste de partant à Booker. Une bataille à surveiller!

Raiders

Un duo de vétérans pour un poste de partant. Du déjà-vu pour l’entraîneur-chef Jon Gruden, qui pourrait tenter d’utiliser ses deux porteurs comme il le faisait avec Mike Alstott et Warrick Dunn lors de son passage à Tampa Bay. Les courses en puissance à l’intérieur pour Lynch et les courses à l’extérieur pour Martin.

Eagles

Les Eagles ont remporté le gros trophée en utilisant un comité de porteurs de ballon et il serait étonnant de voir la recette changée. Jay Ajayi possède une légère avance comme porteur de ballon numéro un, mais plusieurs voient Corey Clement comme un candidat pour lui ravir le poste alors qu’il avait très bien fait au Super Bowl. Le vétéran Sproles devrait être à son poste comme porteur en 3e essai.

Redskins

Avec la blessure de Chris Thompson qui tarde à guérir, c’est une lutte à deux qui s’engage entre le choix de deuxième ronde en 2018, Derrius Guice (LSU) et Samaje Perine, qui a bien fait par moments l’an dernier. Guice s’avère mon choix pour devenir le partant. Sa rapidité et son habileté à briser des plaqués feront la différence.

Lions

La recrue Kerryon Johnson fait bien depuis le début du camp à Détroit. Il est très difficile à prévoir s’il parviendra à s’établir comme partant devant LeGarrette Blount. La puissance de Blount n’est pas à sous-estimer dans une ligue dans laquelle courir est redevenue à la mode en 2017. Theo Riddick sera l’homme de la situation au niveau aérien.

Packers

Ty Montgomery sera le porteur établi en situations aériennes chez les Packers. Celui qui occupera le poste de partant reste à déterminer entre Jamaal Williams et Aaron Jones qui s’est légèrement blessé à l’ischiojambier dans les premières pratiques. Je pense que Williams est prêt pour un plus grand rôle en 2018 et devrait sécuriser le poste de partant.

Buccaneers

La recrue de USC Ronald Jones devrait commencer l’année comme partant, mais il serait surprenant de le voir toucher le ballon plus de 16 fois par rencontre. Peyton Barber a perdu du poids pour espérer gagner de la vitesse et il accomplit du bon boulot depuis le début du camp, ce qui laisse paraître qu’il aura le ballon amplement même s’il n’est pas au sommet de l’organigramme. Charles Sims restera comme porteur en 3e essai.

Seahawks

Un autre combat entre une recrue et un vétéran. Rashaad Penny fait très bien en protection de passe ce qui pourrait l’aider fortement à obtenir le poste tant convoité. Chris Carson a ajouté du poids à sa charpente pour être mieux outillé pour les courses intérieures. Décidément, une belle lutte s’annonce à Seattle.