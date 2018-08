13 produits de beauté à base de fruits pour avoir un teint de pêche

Mis à part rendre les smoothies plus intéressants, les fruits sont aussi vraiment excellents pour notre peau. Oui oui, vous avez bien lu!

Les compagnies de cosmétiques en pincent pour les produits à base de fruits, comme la banane, le melon d’eau, l’abricot, la pomme grenade et l’avocat (parce que oui, c’est un fruit), qui sont bourrés de bienfaits naturels.

Par exemple, la banane est riche en vitamines E, alors que les agrumes comme l’orange et le citron contiennent beaucoup de vitamines C. Le melon d’eau a quant à lui des propriétés rafraîchissantes et hydratantes.

Bref, chaque fruit contient son lot de bénéfices, qui sauront revigorer notre peau. En plus, ils sentent souvent trop bon!

Comme le but n’est pas de s’étamper son déjeuner dans la face, voici 15 vrais produits de beauté faits à base de fruits

Masque à la pomme grenade, 5$, Sephora

Huile de pépins de framboises, 14$, Leven Rose

Beurre pour le corps à la banane, en rabais à 10$, The Body Shop

Nettoyant pour le visage à la tomate, 12$, Amazon

Masque pour le visage aux bleuets, 10$, Lush

Baume à lèvres au kiwi, 8$, Sephora

Masque à la fraise, 18$, Amazon

Exfoliant aux abricots, 6$, Jean Coutu

Masque en gel au melon d'eau, 8$, Glow recipe

Kiehl's Canada

Crème hydratante «boost éclat» à l'extrait de pomme-grenade, 49$, Kiehl’s

Crème pour les yeux à base de banane, 48$, Sephora

Sérum éclairsissant en bâton au melon d'eau, 43$, Sephora

Savon à l'avocat, 16$, Lush

