LAUZON DUMOULIN, Marthe



À Laval, le 3 août 2018, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Marthe Dumoulin, épouse de M. Raymond Lauzon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Serge (Micheline), Colette (feu Bernard), France (Pierre), Alain (Lynda) et Jocelyn (Lucia), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 10 août à 14h en l'église de Ste-Dorothée, 655 Principale Ste-Dorothée, et de là au cimetière du même endroit. La famille sera présente à 13h à l'église pour recevoir les condoléances.Elle fut confié au complexe funéraire:450-473-5934