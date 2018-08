8 terrasses «apportez votre vin» où bien manger entre amis

Un resto «apportez votre vin», c’est bien. Mais un resto «apportez votre vin» AVEC terrasse c’est encore mieux!

L’été, c’est à l’extérieur qu’il fait bon manger. L’ambiance est toujours un peu plus festive lorsque les gangs d’amis se retrouvent sur une terrasse.

Donc, pour pouvoir profiter au maximum des belles soirées d’été, voici 8 restaurants «apportez votre vin» qui ont une terrasse!



1. Les empanadas Pachamana



Ce restaurant du Village sert probablement les meilleurs empanadas en ville. Ils sont colorés, gouteux et visuellement magnifiques. Il y en a également qui ont des garnitures végétariennes alors le menu plaira certainement à tout le monde. Finalement, la terrasse donnant sur la rue Sainte-Catherine est parfaite pour une soirée bien arrosée entre amis. Vous pourrez vous diriger vers un karaoké du Village après!

1371 rue Sainte-Catherine Est



2. Les Canailles

Ce restaurant français à l’ambiance décontractée est l’un des «apportez votre vin» les plus populaires en ville. Pour un bon souper de fête ou encore pour célébrer une bonne nouvelle, Les Canailles est un excellent choix surtout que vous pouvez y apporter votre alcool. Vous sortirez de là en ayant très bien mangé et avec un montant sur la facture qui sera raisonnable.

3854 rue Ontario Est



3. Le Jardin de Panos

Les habitués des «apportez votre vin» de la rue Duluth connaissent très bien le Jardin de Panos. L’endroit est populaire grâce à sa magnifique terrasse intérieure intime, ses délicieux plats typiquement grecs, mais aussi en raison de ses prix plus que raisonnables pour les portions offertes.

521 avenue Duluth Est



4. Rites Berberes

Le restaurant Rites Berberes cache l’une des plus belles terrasses en ville. Intime rempli de verdure, vous passerez certainement une belle soirée à manger l’un des meilleurs couscous de Montréal. Le restaurant célèbre bientôt ses 33 ans, donc c’est l’occasion parfaite d’aller découvrir l’endroit, si ce n’est pas déjà chose faite, et d’apporter une bonne bouteille pour célébrer en grand!

4697 rue De Bullion

5. Les Héritiers

Ce restaurant français sans prétention est l’option idéale pour un repas gastronomique entre amis. Le soir, vous pourrez y manger un délicieux risotto ou encore le fabuleux magret de canard. Ce qui est le fun chez Les Héritiers, c’est que vous pouvez opter pour la formule 5 services qui comprend, en plus de votre plat principal, la soupe du jour, l’entrée de votre choix, un trou Normand et un dessert au choix. Ajoutez à ça votre vin français préféré et ce sera une soirée parfaite.



1915 avenue du Mont-Royal Est



6. Bagatelle Bistro

Au Bagatelle, vous pouvez déjeuner, dîner et souper. Alors pour faire changement des autres adresses sur cette liste, optez pour le Bagatelle à l’heure du brunch et apportez votre mousseux préféré afin d’accompagner vos crêpes ou vos œufs de mimosas!

4323 rue Ontario Est



7. Khyber Pass

Vous avez surement déjà vu la très unique façade du restaurant afghan Khyper Pass sur Duluth, mais y êtes-vous déjà entré? En plus de vous offrir un voyage culinaire incroyable, vous pourrez profiter de la magnifique terrasse cachée à l’arrière. N’oubliez pas votre bouteille de rouge pour accompagner les délicieuses brochettes qui se trouvent sur le menu.



506 rue Duluth Est



8. Pizzeria Napoletana

Cette pizzeria qui a vu le jour en 1948 est l’une des plus connues de Montréal. À cet endroit, vous pourrez vous installer sur la terrasse longeant l’établissement et déguster une bonne pizza typiquement italienne ou encore un bon gros plat de pâtes. Après y être allé une fois, vous voudrez certainement y retourner souvent!



189 rue Dante



Bon appétit!

