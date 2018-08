SABATINI, Alberto



Paisiblement, à Montréal, le 4 août 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Alberto Sabatini, époux bien-aimé de feu Mme Annette Poirier.Père adoré de Carmen et Roberto (Lorelei Isabey), cher grand-père de Tristan et Jonah, il laisse également dans le deuil sa soeur Yolanda (Victor Brisebois) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au salon:le mercredi 8 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jeudi 9 août dès 9h30, suivi des funérailles à 11h30, en l'église Notre-Dame-de-la-Consolata (angle Papineau et Jean-Talon). Inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.