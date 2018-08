Accurso et la justice pour les riches

La justice au service des riches

Ça fait longtemps que la justice est au service des riches qui ont les moyens de s’en servir à tout bout de champ pour prolonger et reporter des procès indéfiniment, pour intenter des poursuites-bâillons abusives et frivoles contre quiconque ose se mettre dans leur « droit » d’arnaquer le monde. C’est comme ça aussi dans les cas de litiges familiaux liés à des séparations et des divorces multipliant les requêtes futiles que les juges devraient, dans ces cas absurdes, faire valoir une fin de non-recevoir. Que voulez-vous, ces riches et puissants ont les moyens de se payer une tonne des meilleurs avocats de la planète. Le pire là-dedans, c’est que leurs frais d’avocats et d’experts sont déductibles d’impôts. Ça revient à dire que vous devez payer en partie pour les folies excessives de ces gros égos : « Des ultra riches congestionnent la justice » (La Presse, 2 février 2018).

Appliquer le principe de l’utilisateur-payeur

Monopoliser ainsi pendant des années les cours de justice de la Cour supérieure à la Cour suprême est un sport national pour les nantis et coûte une fortune au monde ordinaire. Cela est anti-démocratique car seuls les gras dur peuvent, dans les faits, utiliser à satiété ce service public.

« Le principe de l’utilisateur-payeur privilégié par le patronat » et aussi « Raymond Bachand (ex-ministre libéral des Finances, devenu lobbyiste, entre autres pour Bombardier) défend le principe de l’utilisateur-payeur » (Le Devoir, 20 octobre 2014 et La Presse, 12 mars 2012). Mais pourquoi seulement appliquer ce principe de fiscalité régressif et abject à la santé, l’éducation, les garderies, etc., et ne pas l’utiliser dans le cas de la justice réquisitionnée par l’élite économie?

Mais non, le patronat et ses politiciens libéraux et caquistes du Québec et conservateurs à Ottawa défendent leur « steak » et leurs amis qui les financent. Il y a au Québec 1900 sites contaminés, beaucoup par des minières, dont la facture globale assumée par les Québécois totalise la bagatelle somme de 3.1 milliards de dollars que nous a signalé récemment la vérificatrice générale. Pourquoi ne pas faire payer les responsables de cette contamination abyssale, soit les riches minières, pétrolières et autres? Pourquoi ne pas appliquer dans ce cas le principe de l’utilisateur-payeur si cher au patronat, aux politiciens et à leurs universitaires de service? Après, on se demande pourquoi nos services publics sont sous-financés. La justice utilisée intensément par les riches et les externalités comme la pollution défrayée par la population, ça représente un énorme transfert d’argent consenti par les élus aux riches et qui, en plus, n’est pas imposable. En fait, ça s’apparente à du bien-être social.

Pourquoi donc Accurso n’est pas en prison?

Tony Accurso n’a pas fait seulement dans la corruption et la collusion, mais aussi dans la fraude fiscale avec l’appui de ses comptables et avocats. Et ça dure depuis très longtemps et ça implique des millions de dollars pigés dans les poches du monde ordinaire. Alors la question qui me vient à l’esprit c’est : « comment se fait-il qu’il soit encore en liberté alors que : “Tony Accurso est déclaré coupable sur toute la ligne (pour corruption)” (Le Journal de Montréal, 26 juin 2018)? Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car il n’est pas encore en prison! Tiens, tiens, pour mieux rire de vous : “Accurso n’était pas au courant, selon son avocat. Ce sont des subalternes de l’entrepreneur qui auraient participé à la corruption” (Le Journal de Montréal, 7 novembre 2017). Du cynisme à l’état pur que je vous dis. Ah ben, quelle surprise, monsieur utilisait les paradis fiscaux pour ses combines comme d’autres de ses pairs le font : “Accurso versait de l’argent via un compte en Suisse” (Le Journal de Montréal, 16 janvier 2018). On appelle ça des créateurs de richesse. En passant, la corruption fait augmenter le PIB et ça donne donc l’illusion de l’enrichissement collectif. C’est ça en partie le leurre du produit intérieur brut (PIB).

Le bonze n’ira jamais en prison

Ah ben, grosse surprise : “Le roi de la construction porte en appel sa condamnation à quatre ans de pénitencier” (Le Devoir, 6 juillet 2018). Et là ça va encore s’éterniser. Ah oui, le monsieur très important va aussi en cour pour contester les lois qui le briment dans sa liberté de tout faire quand il le veut : “Collusion. Poursuivi par Laval pour 29 millions, l’homme d’affaires conteste la loi permettant aux corps publics victimes de fraude de récupérer des sommes versées injustement” (Le Devoir, 20 juin 2018). Pour Accurso, le principe est simple : “la loi c’est moi!”. Une chance que le monsieur ne vit pas aux États-Unis, car ça fait longtemps qu’il crépirait en tôle. Il a été libéré en plus pendant les procédures d’appels.

Ah oui, Tony a aussi contesté devant plusieurs tribunaux l’obligation d’aller témoigner devant la Commission Charbonneau : “La Cour suprême n’entendra pas Accurso” (La Presse, 9 août 2014). Utilisation au max de la justice publique pour camoufler ses fourberies, mais aux frais des contribuables : “Procès. Tony Accurso nie avoir participé au système de collusion à Laval” (Le Devoir, 10 novembre 2017). Ça doit être encore ses satanés de subalternes pas futés pour cinq cennes. Pôvre Accurso, il s’est fait rouler dans la farine à son insu par ses propres employés qui lui versaient tout de même le butin. Peut-être que Tony est un martyre victime de la rapacité de ses employés, avocats, comptables, banquiers et élus. “L’avocat d’Accurso lance un livre. Me Louis Demers présente son client comme une victime de la Commission Charbonneau” (La Presse, 18 février 2014). Vraiment touchant, moi ça vient me chercher au plus profond de mon être. Léo, je t’en prie, sèche tes larmes!

Et des fraudes fiscales à répétition

En 2012 : “Tony Accurso arrêté de nouveau” (La Presse, 10 août 2012). Arrêté de nouveau pour fraude fiscale pour la forme, mais jamais emprisonné et surtout continuant de recevoir de gros contrats publics. Il faut le dire, ce monsieur très riche comme tant d’autres s’est enrichi avec la complicité de politiciens et sur le bras de la collectivité grâce aux fonds publics obtenus.

Ça devient même amusant à la longue : “En 2010, Construction Louisbourg et ses nombreuses entreprises sœurs (appartenant à Accurso) s’étaient reconnues coupables d’une fraude de 4.1 millions auprès de l’Agence du Revenu du Canada” (La Presse, 27 juin 2013). S’il a été reconnu coupable de fraude par Revenu Canada, il doit l’avoir été par Revenu Québec? Et s’il a été reconnu coupable de fraude fiscale, pourquoi ne l’a-t-on pas emprisonné en 2010?

Tu me dis pas? Eh oui, monsieur faisait aussi dans les fausses factures afin de réclamer frauduleusement des remboursements de taxes sur les intrants : “928 nouvelles accusations (928 accusations, juste ça! Mais y’a rien là) contre Tony Accurso. Revenu Québec réclame des amendes totalisant 8.5 millions et une peine de deux ans de prison” (Le Devoir, 27 juin 2018). Aux âmes sensibles : n’ayez crainte, Accurso n’ira pas en prison.

Et enfin, grâce à des politiciens asservis qui refusent de modifier les lois fiscales des Crésus, eh ben Tony a fait l’acquisition en 2012 des Réseaux Simples, une coquille vide qui avait comme seul actif des millions de pertes fiscales non utilisées, qui opérait dans le domaine des transmissions électroniques (qui n’a rien à voir avec la construction) et dans laquelle le gouvernement avait versé des millions et des millions en fonds publics, perdus à tout jamais, sauf pour Tony Accurso qui va pouvoir utiliser ces pertes fiscales et lui permettre de récupérer 45 millions d’impôts sur le revenu. C’est le boutte du boutte : “Un stratagème de 45 millions. Le groupe Accurso a fait l’acquisition d’une société déficitaire pour ses crédits d’impôt” (La Presse, 10 mai 2012).

Et la justice pour les pauvres maintenant

Au premier paragraphe de l’excellent texte de Jean-François Nadeau paru dans Le Devoir du 11 juin 2018 et intitulé “Votre misère, Madame”, il est écrit ceci au premier paragraphe : “De vieilles amendes impayées, il y en a pour 2120.88 $. Incapable de les régler, Valérie Brière, une mère seule, s’est retrouvée menottée aux mains et escortée jusqu’à la cellule, obligée de laisser sa fille de 7 ans et son fils de 4 ans. À Québec, une peine de 101 journées d’incarcération lui a été imposée. Un juge en a ainsi décidé”. Tous égaux devant la Loi que disent les majorettes du Ô Canada et du bas Québec et qui n’ont de cesse de s’épancher sur les chances inouïes que nous avons de vivre dans un si merveilleux endroit démocratique.