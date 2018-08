Attristée par le décès de Joël Robuchon, Céline Dion partage un message touchant

Céline Dion a offert un hommage touchant à Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au monde qui nous a quittés le lundi 6 août à l’âge de 73 ans.

Dans un message partagé sur Facebook, la diva québécoise s'est remémoré de doux souvenirs, elle qui a pu goûter à la cuisine du chef de renommée mondiale.

«Je suis profondément attristée d’apprendre le décès du chef Joël Robuchon. C’était un homme formidable, le maître des chefs, et ce fut un réel privilège de profiter de la magie de son incroyable cuisine. Mes pensées et prières accompagnent sa famille et ses proches».

Céline Dion a également partagé une photo en compagnie du défunt.

Sous la publication, plusieurs fans ont pris le temps d’offrir leurs condoléances à la chanteuse. Joël Robuchon a obtenu 32 étoiles en 2016, établissant un record mondial jamais inégalé. Il est décédé à Genève des suites d’un cancer.