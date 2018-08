Avant d’être candidate pour Québec solidaire, elle est passée du PQ à... la CAQ!

Bien qu’elle se présente pour Québec solidaire (QS), la candidate du parti dans Argenteuil a longtemps été péquiste et s’est même impliquée auprès de la Coalition avenir Québec (CAQ)! Il n’y a pas à dire, Céline Lachapelle a un parcours politique plutôt atypique aux opposés de l’échiquier politique.

«J’ai été d’allégeance péquiste et militante dans mes jeunes années et à un moment donné, j’ai été profondément déçue par le PQ et je suis devenue orpheline politique pendant plusieurs années, jusqu’à la tournée pré-CAQ de M. Sirois et M. Legault, lorsqu’ils ont fait le tour du Québec. À l’époque, mon nouveau conjoint qui est très politisé m’a dit: “qu’est-ce que tu en dirais si on allait voir ce qu’ils ont à dire?” J’ai dit:”Ok pourquoi pas?” On est allés écouter et effectivement, la proposition nous semblait intéressante et ça m’a un peu redonné le goût de m’impliquer en politique», a-t-elle raconté au journaldequebec.com.

De 2011 à 2015, Céline Lachapelle a fait cinq dons au parti de François Legault, versant des montants variants entre 75 et 390 $.

Capture d'écran Élections Québec

«On s’est investis dans le nouveau parti lorsqu’il a été créé. On a participé aux 94 propositions du début. Jusque-là, ça allait bien jusqu’à ce que je me rende compte que dans le fond les propositions que l’on formulait, ne se rendaient pas dans le programme», plaide-t-elle.

Lorsque Mme Lachapelle a commencé à poser des questions et s’est montrée plus critique en matière d’environnement, elle s’est rendu compte que les idées de la formation politique ne correspondaient pas à ses valeurs.

«En 2015-2016, je ne croyais plus vraiment aux idées du parti parce que les bottines ne suivaient pas les babines. J’ai essayé de rencontrer M. Legault et je n’ai jamais été capable. Il n’a jamais accepté de me rencontrer. Ça m’a profondément déçue du parti et je m’en suis dissociée. [...] Je me suis fait traiter de “go-gauche” à plusieurs reprises», explique-t-elle.

«Oui, je suis de gauche et j’aurais dû me réveiller avant!»

C’est d’ailleurs ces mêmes questions environnementales qui ont ensuite entraîné un important changement de cap politique chez Céline Lachapelle qui est aboutie chez Québec solidaire (QS).

Photo courtoisie Céline Lachapelle

«Quand j’ai étudié le programme de Québec solidaire, je me suis trouvée bien nounoune de ne pas avoir fait ça avant. C’est là qu’il fallait que j’aille depuis le début! [...] Ça fait partie d’un cheminement. Je ne vois pas ce que les gens reprochent à ceux qui changent d’idée. Au contraire, c’est sain!», croit-elle.

Le changement d’allégeances politiques de Céline Lachapelle n’est pas sans rappeler celui de son confrère QSiste, Vincent Marissal, qui avant de se présenter pour QS avait flirté notamment avec le Parti libéral du Canada.

–Avec la collaboration de Philippe Langlois