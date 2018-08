Avez-vous bien identifié votre expertise?

En vous présentant à un potentiel employeur, vous devriez pouvoir décrire rapidement et efficacement quelle est votre expertise. Voici comment l’identifier et bien la communiquer.

On pourrait dire que l’expertise d’une personne fait partie de son ADN. Elle n’est pas acquise sur les bancs d’école ni au fil des expériences professionnelles, et elle affectera la manière d’apprendre et de se comporter au travail.

L’expertise est donc naturelle, un peu comme un talent. Elle se décline dans l’action, dans l’exécution. « C’est la façon d’être, d’agir et de réagir face à des situations et à des problématiques », explique Diane Regnaud, de Consultations D. Regnaud.

« Les employeurs recherchent des compétences, habiletés et spécialisations qui déterminent les fonctions et les tâches, mais aussi une expertise qui détermine la couleur que prendra l’exécution de ces fonctions et tâches », ajoute-t-elle. Évidemment, l’expertise est déterminante non seulement pour les processus de sélection d’emploi, mais également pour la satisfaction personnelle au travail. Travailler jour après jour dans un emploi qui ne sollicite pas son expertise propre peut devenir démotivant et même dévalorisant.

Comment l’identifier ?

Identifiez ce qui est facile pour vous, ce que vous aimez faire, sans vous confiner uniquement au milieu professionnel, car l’expertise s’exprime dans toutes les sphères d’activité. Prenons cette situation fictive.

Vous aimez inventer des jeux pour la prochaine fête de famille ? Vous êtes créatif et capable d’avoir des idées sur à peu près tout. Les carrières et milieux de travail requérant réflexion et analyse sont tout indiqués pour vous. En revanche, vous êtes peu enclin à organiser ces mêmes jeux, à planifier l’achat d’accessoires et tout le reste.

Vous préférez colorier une à une les 50 cartes de jeu créées pour ladite fête ? Le travail répétitif et routinier vous comble, vous pouvez accomplir beaucoup de tâches, mais êtes moins versé dans la réflexion et la planification.

Vous avez tout organisé dans les moindres détails pour que les cinq membres de votre famille et leurs enfants vivant en Europe puissent venir fêter avec vous ? Vous êtes un organisateur qui concrétise les idées et demande aux bonnes personnes d’effectuer certaines tâches.

Vous participez à la fête et soudainement, vous réalisez que ce jeu inventé par votre beau-frère pourrait être commercialisé ? Le visionnaire en vous saisit ces types d’occasions, le potentiel d’une idée et trace le chemin vers l’objectif à atteindre. Cependant, ne lui demandez pas de régler les détails techniques ou d’effectuer des tâches répétitives.

Si des mises en situation ne vous permettent pas d’identifier votre expertise, faites appel aux autres. L’entourage professionnel et les collègues de travail ont souvent trouvé votre expertise avant vous. Repérez les situations où l’on a demandé votre aide en disant que vous étiez « bon là-dedans » ou que « c’est si facile pour toi »... les gens sont souvent meilleurs juges que soi.

Comment la communiquer ?

Une fois bien identifiée, vous devez maintenant l’expliquer, la présenter, la communiquer. « Parlez de vos bons coups, des réalisations dont vous êtes le plus fier... vos histoires à succès sont habituellement liées à votre expertise naturelle », explique Diane Regnaud.

L’utilisation d’exemples et de mises en situation est donc de mise, car l’expertise fait appel aux émotions, aux passions et aux intérêts. Il faut prendre le temps de bien réfléchir à comment l’exprimer et l’illustrer, car se perdre dans les détails lorsqu’on parle de ses passions, ça arrive souvent ! Pour les plus jeunes qui ont peu ou pas d’expérience en milieu de travail, les mêmes exercices de réflexion faits à partir d’expériences à l’école ou dans la vie personnelle donneront des résultats concluants.

Ce processus de réflexion et de présentation de l’expertise est essentiel et déterminant. Si elle est bien identifiée et communiquée, votre expertise devient votre image de marque !