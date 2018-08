DÉNOMMÉE, Claudette

née Bouchard



À Montréal, le jeudi 2 août 2018 est décédée, à l'âge de 81 ans, Mme Claudette Bouchard, épouse de M. Félix Dénommée.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Luc, Claude et Eric, ses petits-enfants, Samuel, Sara, Chloé, Jackson, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 9 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi dès 9h30. Les funérailles seront célébrées le vendredi 10 août 2018, à 11h en l'église St-Donat, située au 6805, rue De Marseille, Montréal.