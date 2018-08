Bilan d’Osheaga : trois faits marquants de 2018

MONTRÉAL - Plus de 135 000 visiteurs – dont 70 % proviennent de l’extérieur du Québec – ont assisté au festival Osheaga cette année, selon le bilan diffusé mardi.

Trois faits ont retenu l’attention lors de cet événement devenu incontournable à Montréal.

1 - Travis Scott, le retardataire

Très attendu de la jeune génération et tête d’affiche du vendredi soir, le rappeur Travis Scott en a déçu plusieurs en se pointant avec un retard de plus d’une heure, à 23 h et non 21 h 45, sur la scène de la Rivière. La raison ? Un pépin à la douane, qui a finalement donné lieu à un court concert d’une quarantaine de minutes. Sur le site d’Osheaga, on a pu entendre les doléances de plusieurs personnes qui ont dû partir avant que ne commence le spectacle.

2 - Faire pop avec Dua Lipa

Dans l’offre généralement alternative d’Osheaga, la présence de la Britannique Dua Lipa, nouvelle princesse pop-R & B, à l’heure du souper, dimanche, détonnait. Tous ses tubes y sont passés, de «One Kiss» à «New Rules» et «IDGAF». Est-ce qu’Osheaga accentuera ce biais plus commercial dans le futur ?

3 – Des festivaliers en sécurité

Il faut le souligner : Osheaga prend soin de son monde. Partout, sur l’île Notre-Dame, pendant trois jours, se sont promenés des intervenants qui donnaient des renseignements à propos des endroits où pouvaient se reposer les personnes qui se sentaient vulnérables. Distribution d’eau gratuite et fontaine pour se rafraîchir, surveillance du personnel d’Urgence Santé et de psychologues et sexologues en cas de besoins particuliers, zones de repos : la sécurité semble est une priorité au «Coachella du Canada».