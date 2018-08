BOUCHARD, Gisèle

née Dumontet



À Saint-Eustache, le 1er août 2018 à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Gisèle Dumontet, épouse de feu M. Félix Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Bernard (Louise), Lise (feu Yvon), Mireille (Ron), Carolle (John), Normand (Monique), Ronald (Diane), Jean-Félix (Louise), Gilles (Nathalie) et Jacques (Johanne), ses 17 petits-enfants et 24 arrière-petits-enfants, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 août de 11h à 16h:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Saint-Eustache.