LAROSE, Benoît



À Montréal, le 3 août 2018, à l'âge de 61 ans, est décédé Benoît Larose.Il laisse dans le deuil son amour Louise, sa fille Stéphanie (Jean-Fançois), sa petite-fille Claire Anaïs, ses parents Simonne et Louis-Marie, sa soeur Catherine, ses frères Dominique et Philippe, sa belle-soeur Danielle (Richard) ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 10 août 2018 à 11h, en l'église St-Fabien (6455 av. de Renty, Montréal). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.