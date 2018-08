Cette collaboration entre Vans et le Musée de Van Gogh est carrément du grand art

Vans a l’habitude d’avoir des collaborations absolument épiques et celle en association avec le Musée Van Gogh d’Amsterdam n’y manque pas.

Cette alliance met en vedette des pièces transformées en réelles œuvres d'art, rendant hommage à l’un des plus grands génies artistiques de l’histoire!

Une publication partagée par vans (@vans) le 26 Juil. 2018 à 9 :11 PDT

Les idéateurs ont pu sélectionner seulement quatre œuvres de Van Gogh pour représenter un répertoire qui en contient plus de 2 000. Ce sont donc Le Crâne, L’Amandier en fleurs, Les Tournesols et l'Autoportrait qui ont été transposées sur des pièces comme les célèbres chaussures Old Skool.

Le tout a été remis aux goûts du jour, dont certains items sont placardés de damiers, rendus populaires par Vans.

Courtoisie de Vans

Une partie des profits de cette collection serviront à préserver l’héritage de Van Gogh afin qu’il soit accessible aux générations futures. Raison de plus de ne pas se sentir mal de dépenser : c’est pour l’amour de l’art!

Une publication partagée par vans (@vans) le 3 Août 2018 à 6 :03 PDT

L’expression « Off the Wall » de Vans prend donc tout son sens, puisqu’il est maintenant possible d’apprécier du grand art ailleurs qu’entre les murs d’un musée.

Découvrez les items de la collection à Vans.ca.

