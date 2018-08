Cinq chansons toujours actuelles

Trente ans après la mort de Félix Leclerc, les airs composés par ce pionnier de la chanson québécoise sont repris sur scène par les jeunes artistes d’aujourd’hui. Voici cinq de ses chansons qui restent très actuelles.

Le tour de l’île

Cette chanson qui se veut un hymne à l’identité québécoise a notamment été reprise de façon majestueuse par le groupe rock Karkwa (et son chanteur Louis-Jean Cormier) dans un album hommage à Félix sorti il y a 10 ans. « Le tour de l’île, c’est Rimbaud en musique avec une orchestration à la Debussy et la plus belle définition de ce que nous sommes, insulaires francophones et poétiques », illustre d’ailleurs Gregory Charles dans un mot envoyé au Journal.

Moi, mes souliers

Un des airs les plus connus de Félix Leclerc, cette chanson écrite en 1950 a souvent été reprise par de jeunes artistes au fil des années. Le chanteur Émile Bilodeau n’hésite d’ailleurs pas à en parler comme une des chansons qui l’a le plus marqué. « Dans cette chanson, il (Félix) a vraiment exposé dans une vision très poétique l’expérience et la vie. La morale est qu’il faut se dépêcher à faire des affaires parce que si vous ne faites rien et vous glandez et n’avez pas d’expérience, votre place au paradis est à discuter. Je trouve ça beau », a-t-il déjà confié au site des Francouvertes.

Le p’tit bonheur

Quand il a interprété Le p’tit bonheur pour la première fois sur scène à la fin des années 1940, Félix Leclerc était certainement loin de se douter que cette chanson traverserait autant les époques et serait encore régulièrement chanté par les artistes québécois, 70 ans plus tard. Le p’tit bonheur a même déjà été repris en version métal par le groupe montréalais Groovy Aardvark et en italien par le chanteur Marco Calliari.

Complot d’enfants

Les chanteurs Vincent Vallières et Marc Déry ont visé dans le mille en revisitant avec une touche folk très actuelle cette chanson de Félix sur l’enfance. « On voulait qu’elle nous ressemble, qu’elle se fonde dans notre répertoire. On s’est permis un refrain, un solo et de répéter les paroles. Je pense que nous lui avons donné un souffle plus pop et moins chansonnier », a expliqué Vallières au Journal lors de la sortie du disque, en 2008.

Contumace

Reprise il y a 10 ans par Gregory Charles, cette chanson aux influences jazz manouche se démarque de l’ensemble du répertoire de Félix par son rythme léger et enjoué. « C’est la chanson que me chantait ma mère », se plaît à rappeler Gregory Charles.