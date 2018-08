Cinq gestes à faire après une entrevue d’embauche

L’entrevue a beau être LE moment fort du processus d’embauche, le travail ne s’arrête pas là pour autant. Voici 5 gestes importants à poser après l’entrevue, pour mettre toutes les chances de son côté dans sa recherche d’emploi.

S’autoévaluer

Antonioguillem - stock.adobe.com

« S’autoévaluer, c’est l’étape la plus difficile, reconnaît Caroline Greffard, conseillère en emploi chez Libre Emploi. On n’a pas nécessairement beaucoup de recul en sortant de l’entrevue... En revanche, c’est à ce moment que notre souvenir est le meilleur. En faisant un bilan de notre performance, on évite de reproduire les mêmes erreurs d’une fois à l’autre. »

On évite de noircir inutilement le tableau, toutefois. Si on relève les mauvais coups, on doit aussi voir les bons coups : « Pour le renforcement positif », souligne la conseillère, le but étant de bâtir sa confiance pour la prochaine entrevue.

Noter les informations importantes

tamayura39 - stock.adobe.com

Pendant l’entrevue, le candidat reçoit une foule d’informations sur les gens présents dans la salle (leur nom, leur titre et leur rôle) sur l’entreprise (sa mission, son champ d’activité, etc.) ainsi que sur le poste convoité.

Va-t-il s’en souvenir dans une semaine, un mois, un an ? Caroline Greffard suggère de tenir un agenda ou un journal de recherche d’emploi, où l’on peut consigner les informations importantes à l’issue de chaque rencontre, entrevue ou contact téléphonique.

Dire merci

Chaiyawat - stock.adobe.com

« Faire parvenir une lettre de remerciement par courriel, ça démontre que l’on est sérieux dans sa démarche. Et c’est apprécié des employeurs », affirme Caroline Greffard.

Un sondage de CareerBuilder lui donne raison : garder le silence radio après une entrevue donne l’impression à 56 % des employeurs sondés que le candidat n’est pas réellement intéressé par le poste. De plus, 22 % ajoutent que cela rend la candidature en elle-même moins intéressante.

Caroline Greffard encourage aussi les candidats à faire un suivi téléphonique, une semaine plus tard. « Il faut savoir choisir le bon moment. Trop tôt, le processus de sélection ne sera pas suffisamment avancé. Trop tard, le choix sera déjà fait. »

Interagir sur les médias sociaux

AFP

De plus en plus de dirigeants, de cadres et de gestionnaires sont maintenant présents sur les médias sociaux. C’est le moment idéal, dans la foulée d’une entrevue, d’interagir avec eux sur les médias sociaux.

« On en profite pour aimer la page de l’entreprise. On fait une demande de contact LinkedIn au recruteur. Ça démontre notre intérêt pour le poste. Mais aussi, ça nous permet d’agrandir notre réseau de contacts. Plus tard, on pourra relancer le recruteur, pour savoir s’il y a d’autres postes disponibles. »

Postuler chez le concurrent

emiliezhang - stock.adobe.com

« Réalistement, la plupart des chercheurs d’emploi n’ont pas le luxe de faire une seule soumission de candidature à la fois, reconnaît la conseillère. C’est donc normal de rentabiliser son temps en postulant à plus d’un endroit à la fois. »

Pour demeurer « actif » dans sa recherche d’emploi, une avenue intéressante est de regarder du côté de la concurrence. Y a-t-il une entreprise qui cherche le même type de profil que la soumission de candidature que l’on vient de faire ? Postuler à un poste similaire ne demandera pas beaucoup plus de travail, puisque le CV et la lettre de présentation sont déjà faits. Il suffira de les adapter !