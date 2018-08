Cinq signes que votre entrevue se déroule bien

Dans le feu de l’action d’un entretien d’embauche, on n’est pas trop certain que le recruteur penche favorablement pour notre candidature ? Voici les signes qui le confirment.

1. Le recruteur parle, et parle

Si le recruteur passe une bonne partie de l’entrevue à vendre son entreprise afin de vous la rendre désirable, voilà un indice certain comme quoi votre « vente » – votre présentation – s’est bien déroulée et que votre candidature est probablement attrayante pour l’organisation.

Attention : le recruteur étale-t-il des faits généraux qu’il pourrait lancer à n’importe qui ou prend-il plutôt le temps de présenter son entreprise à la lumière de votre expertise ou des préférences que vous avez émises dans l’entrevue ? Il ne faut pas se laisser berner par le « pitch de vente » générique que certains recruteurs intègrent systématiquement dans les rencontres avec tous les candidats.

2. Le challenge des questions en rafale

On pense avoir bien répondu, et le recruteur souhaite encore plus de détails. On précise un point, et le voilà qui revient sur un sujet précédent. Résultat : on se sent constamment déstabilisé. Eh bien, c’est une bonne nouvelle ! Les recruteurs cherchent à en apprendre beaucoup plus sur les candidats désirables. Ils ne dérogeront en effet de leur plan d’entrevue que si les candidats sont intéressants !

Attention : si le recruteur vous pose les mêmes questions plusieurs fois ou vous demande systématiquement de préciser votre pensée, peut-être vous exprimez-vous de la mauvaise façon. Que le recruteur insiste malgré tout peut être encourageant – il donne la chance au coureur. Mais selon le poste convoité, cette maladresse peut vous nuire sérieusement.

3. Une entrevue qui n’en a pas l’air

Les meilleures entrevues ont souvent l’air de tout... sauf d’une entrevue ! On échange, on se pose mutuellement des questions ; le climat est détendu, le langage non verbal, ouvert. Bref, si vous vous sentez bien en entrevue, il y a de fortes chances que vos chances de décrocher l’emploi soient bonnes.

Attention : certains recruteurs sont simplement très sympathiques (empathiques ?) envers les candidats moins performants. Aussi, certaines entrevues gardent un climat rigide et formel, peu importe la désirabilité du candidat.

4. Une rencontre qui s’étire

On vous demande de rester un peu – « on va aller chercher le directeur Tel ou la responsable Telle » – et vous voilà en train de vous présenter devant un nouvel auditoire. Ou alors on vous demande votre horaire des prochains jours afin de voir si vous avez des disponibilités pour une prochaine rencontre. Si l’entrevue devient une grande entrevue ou si elle fait des petits avant même votre sortie : sortez le champagne (ou presque) !

Attention : si le recruteur vous parle seulement de « prochaines rencontres », sans préciser les délais et sans enquêter sur vos disponibilités, il ne fait que vous partager le processus de sélection, comme il le fait pour tous les candidats.

5. Un recruteur fouineux

Il vous questionne sur le déroulement de votre recherche d’emploi, tentant de savoir s’il est en concurrence avec d’autres organisations. Il pose des questions généralement réservées à un deuxième rendez-vous ou carrément précisées dans une offre. Il semble pressé, craintif de vous laisser filer !

Attention : des recruteurs peuvent lancer des questions prématurées afin de cerner vos attentes pour voir si elles cadrent avec le poste à pourvoir. Le salaire, par exemple, est un sujet à éviter.