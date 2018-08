ComediHa ! : des blagues toutes neuves

Son premier one-man-show prend la route du Québec dès janvier, et c’est le noyau de celui-ci que l’humoriste présentera au festival, avec des numéros fraîchement écrits dans les dernières semaines et derniers mois, confie Mathieu Cyr. Il y aborde entre autres son déficit d’attention, et le fait qu’il est atteint de douance. Il a aussi tiré du potentiel comique du fait qu’il a décidé d’acheter une maison bi-génération avec une autre famille, pour vivre en commune et faire l’école à la maison à ses enfants. Ça promet!