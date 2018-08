Correctif concernant l’immigration

Je constate une grave erreur de chiffres dans votre chronique de ce matin. Vous ayez confondu la totalité des gens issus de l’immigration dans la population des USA en 2016, soit 43,000,000 de personnes, quand vous vouliez donner le nombre d’immigrants arrivées aux USA en 2016, soit 1,183,505. Si on considère que le Canada a accueilli en 2017 environ 300,000 immigrants pour une population de 36,708,083 habitants, que la population globale des USA est de 325,719,178 d’habitants, on constate que le Canada a accueilli 2,4 fois plus d’immigrants que les USA.

Anonyme

Cette erreur m’a échappée. Je vous remercie de voir à la corriger. Considérant d’ailleurs le peu d’empathie du président actuel des USA pour l’étranger, on se demande comment j’ai pu laisser passer une telle bourde?