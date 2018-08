Coupe Rogers: Carol Zhao n’est pas de taille pour Kiki Bertens

La Canadienne Carol Zhao a encaissé une cuisante défaite de 6-1 et 6-2 aux mains de la Néerlandaise Kiki Bertens, mardi, dans un duel de premier tour à la Coupe Rogers de Montréal.

La 137e joueuse de la WTA a plié l’échine en seulement 55 minutes devant la détentrice de la 18e place du classement mondial.

Bertens a réussi les neuf as de la rencontre. Elle a toutefois commis six doubles fautes, soit une de plus que la représentante de l’unifolié. Zhao a concédé son service quatre fois, en plus d’être dominée 54-32 au chapitre des points gagnés.

L’athlète des Pays-Bas affrontera la Tchèque Karolina Pliskova, neuvième tête de série, au tour suivant.