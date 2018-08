Coupe Rogers: Johanna Konta montre la sortie à Jelena Ostapenko

La Britannique Johanna Konta a surpris la 11e joueuse mondiale, Jelena Ostapenko, en trois manches de 6-7 (6), 6-1 et 6-2, mardi, au premier tour du volet féminin de la Coupe Rogers qui est disputé à Montréal.

Il s’agissait d’un premier tournoi pour la Lettone de 21 ans depuis celui de Wimbledon, où elle a atteint les demi-finales. Quant à Konta, présentement 43e au monde, elle avait accédé aux quarts de finale la semaine dernière à San Jose, signant au passage une retentissante victoire face à Serena Williams.

Les deux joueuses n’étaient toutefois pas au sommet de leur art, mardi, sur le court central du Stade IGA. Malgré huit doubles fautes et un faible pourcentage de 44% sur ses premières balles, Ostapenko a trouvé le moyen de gagner la première manche, au bris d’égalité. Très peu de choses ont départagé les deux joueuses qui ont peiné au service et multiplié les fautes directes en fond de terrain.

Konta a ensuite joué avec plus d’aplomb et n’a eu besoin que d’une vingtaine de minutes pour enlever le deuxième set. L’histoire s’est répétée à la troisième manche, alors que la Britannique de 27 ans a brisé son adversaire à trois reprises.

Ostapenko a subi huit bris de service et commis 10 doubles fautes au cours de la rencontre. Pour sa part, Konta a été brisée quatre fois. Elle a réussi huit as et commis trois doubles fautes.

Au prochain tour, elle affrontera la gagnante du match opposant la Bélarusse Victoria Azarenka à la Française Kristina Mladenovic, qui sera disputé mardi en soirée.