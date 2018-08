Coupe Rogers: Kei Nishikori et Nick Kyrgios déjà éliminés

Le Japonais Kei Nishikori a subi un revers de 7-5 et 6-1 aux mains du Néerlandais Robin Haase, mardi, dans un match de premier tour de la Coupe Rogers de Toronto.

Le vainqueur, 39e joueur mondial, a mis 1 h 16 min pour vaincre le détenteur du 22e rang de l’ATP.

Haase a dominé 11-3 au chapitre des as et a réalisé cinq bris en huit occasions. Il a gagné 66 des 118 points joués. Pour sa part, Nishikori a commis quatre doubles fautes, soit deux de plus que son opposant.

Le représentant des Pays-Bas affrontera l’Argentin Juan Martin del Potro, troisième tête de série de la compétition, au tour suivant.

Wawrinka renverse Kyrgios

Sur le court central, le Suisse Stanislas Wawrinka a battu l’Australien Nick Kyrgios en trois manches de 1-6, 7-5 et 7-5.

Visiblement blessé à une hanche, le perdant a rendu les armes en 2 h 03 min, concédant son service sur le dernier jeu de la rencontre.

Occupant la 195e place du circuit professionnel, Wawrinka a fait fi des 26 as de la 16e tête de série pour l’emporter. Chaque joueur a réussi deux bris.

Le duel était attendu en raison des propos lancés par Kyrgios à l’endroit de Wawrinka pendant un match opposant les deux hommes à la Coupe Rogers de Montréal en 2015. L’athlète de l’Océanie avait d’ailleurs écopé d’une amende pour ses commentaires évoquant la vie personnelle de son vis-à-vis.

Lors de son prochain match, le joueur helvète croisera le fer avec le Hongrois Marton Fucsovics, 51e au monde.

Novak Djokovic a rendez-vous avec Peter Polansky

En après-midi, le Serbe Novak Djokovic a bien entamé la compétition en disposant du Bosnéen Mirza Basic en deux sets de 6-3 et 7-6 (3).

Celui-ci remplaçait le Sud-Coréen Hyeon Chung, qui a déclaré forfait à cause d’une blessure au dos. Le remplaçant du joueur asiatique a toutefois vendu chèrement sa peau, particulièrement en deuxième manche, durant laquelle il a réalisé deux bris de service.

Neuvième favori et gagnant du récent tournoi de Wimbledon, Djokovic a mis 90 minutes pour triompher contre le 84e joueur de la planète. Il a claqué neuf as, trois fois plus que Basic. Ce dernier n’a remporté que 45 % des points disputés sur son premier service.

Au prochain tour, le «Djoker» se frottera au Canadien Peter Polansky (121e), tombeur de l’Australien Matthew Ebden la veille.