Dans la garde-robe de... Josée Lavigueur

À mon arrivée, Josée Lavigueur me lance : « Tu vas voir, j’ai juste du “vrai linge” moi ». Celle que l’on pourrait surnommer la reine de la mise en forme au Québec a un style qui colle bien à son univers. Sans grande surprise, les tiroirs de sa garde-robe sont dédiés aux leggings, aux soutiens-gorges d’entraînement, aux camisoles, aux t-shirts et aux chaussettes. Il faut dire que ces vêtements composent son uniforme du quotidien, mais j’étais tout de même sûr d’en apprendre un peu plus sur ses pièces préférées « hors gym ».

« Tu ne le sais pas, mais m’habiller est ma plus grande insécurité. Je ne suis jamais certaine de mes agencements. Il faut dire que je n’ai pas beaucoup d’occasions où je dois être chic, outre quelques téléthons. J’ai plus de facilité à coordonner mes looks d’entraînement que mes autres tenues », me confie-t-elle. C’est sur les tringles et les tablettes que j’ai pu trouver ses valeurs sûres.

En fait, elle devrait faire preuve de plus d’assurance, car ses looks de jour, de soir et de week-ends la mettent en valeur et sont un prolongement de la femme d’action qu’elle est.

♦ Elle a lancé un nouveau DVD intitulé 28 jours pour un corps plus ferme, spécial abdos/fessiers, déjà certifié platine (10 000 unités vendues) depuis sa sortie le 27 février 2018.

♦ Elle travaille activement sur sa plateforme numérique: www.joseelavigueur.com.

♦ Elle collabore régulièrement à Salut, Bonjour ! en présentant sa chronique En forme, les mardis vers 8 h 20. Photo Ben Pelosse

« Je garde mes vêtements longtemps. J’ai porté ce blouson bleu alors que j’animais Facteur de risques. C’était il y a 15 ans ! Ma nouvelle valeur sûre est ces chaussures blanches. Je les ai eues aux pieds tout au long de mon dernier voyage de randonnée », se rappelle-t-elle. Photo Ben Pelosse « Si j’ai des rencontres professionnelles pendant ma journée, je risque de quitter la maison habillée comme ça. C’est un look passe-partout qui me représente bien. C’est à la fois féminin et confortable », explique Josée.

« Je dois être près du sol. Je n’ai qu’une paire de talons hauts que je porte à l’occasion le samedi soir ou pour les grandes sorties. Sinon j’ai des chaussures plates aux pieds », affirme-t-elle. Photo Ben Pelosse

« On retrouve une grande sélection de vêtements athlétiques sur le marché, qui sont à la fois techniques et beaux, alors je fais toujours un effort pour coordonner mes kits d’entraînement. Je choisis une pièce centrale (ici la camisole qui rappelle les couleurs des baskets) et je l’agence à des vêtements unis », précise Josée. Photo Ben Pelosse

« Ma petite robe noire, c’est celle-là. Alors que souvent je ne sais pas quoi porter, si j’ai une soirée, c’est très simple. Je ne me casse jamais la tête. Je l’enfile avec mes sandales et je suis prête », lance Josée. Photo Ben Pelosse « J’ai toujours aimé les salopettes, mais j’hésite à en porter, car je ne sais jamais si c’est “à la mode”. Lorsque je le fais, j’y vais pour un look classique en l’agençant à une chemise blanche et des bottillons », confie-t-elle.

4 questions mode à Josée Lavigueur

Votre style concorde-t-il avec la perception que l’on se fait de vous à l’écran ?

Oui. Les gens me disent souvent : « Tu es comme à la télé ». Mon mot d’ordre est le confort. Si je suis bien, je vais performer. Je dois être capable de bouger, que je sois dans un gym ou à un événement. Un vêtement cute qui est contraignant ne me convient pas. D’ailleurs, je ne porte pas d’accessoires excepté des bracelets. Je m’habille vraiment pour moi.

Si on vous croise sur la rue, vous risquez de porter quoi ?

C’est sûr que je m’entraîne beaucoup, alors je risque de porter un legging, des baskets et un blouson de jeans. Je fais attention à mon look. J’ai un style athlétique... mais pas dépareillé. Je coordonne mes ensembles. Je suis ambassadrice pour des marques et des magasins, alors je soigne mon image. Tu ne me verras jamais en pyjama sur la rue !

Vous aimez le magasinage ?

Non, pour moi cela s’approche de la torture. Je trouve ça plate et j’ai toujours mieux à faire. Quand j’entre dans une boutique, il y a trop de choix et je ne comprends pas ce que je dois choisir. Si vous me voyez dans un magasin, c’est vraiment par nécessité ! C’est tellement fort ce dédain chez moi, que j’ai transmis cela à mes filles. Elles ont du goût, mais elles ne sont pas de grandes magasineuses.

Vous et vos deux filles partagez-vous les mêmes goûts vestimentaires ?

Elles sont libres de venir fouiner dans ma garde-robe. Léane vient souvent emprunter des grands chandails, alors que Sarah et moi on échange nos baskets, car on porte la même pointure. Elles pigent aussi beaucoup de mes vêtements sport. Tout comme moi, elles aiment beaucoup la marque québécoise Lolë. J’ai une tradition avec mes filles. À Noël, je leur offre le même chandail aux deux !

Ses bonnes adresses