LEBEAU, Réal



De Rosemère, le 1er août 2018, à l'âge 86 ans, est décédé Réal Lebeau, époux de feu Yvette Labelle.Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard, Louise (Daniel Turgeon) et Lucie (Serge Laporte), ses frères et soeurs: Joseph, Jeannine, Marie-Paule, Denise et René ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 août de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 20h30 en la chapelle du complexe.