BÉDARD, Stéphane



De Sainte-Sophie, le 1er août 2018, à l'âge de 54 ans est décédé M. Stéphane Bédard, conjoint de Mme Johanne Mc Govern.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Marilyne, Jean-Philippe (Marie-Diane), Gabriel et Julien (Marilyne), ses petits-enfants: Loïc, Raphaël et Zoey, sa mère Gisèle Ricard (Raymond), ses frères et sa soeur: Manon (François), Daniel (Jocelyne), Sylvain (Carole), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 août de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:ST-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.