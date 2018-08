Essentielle profondeur

Le mot d’ordre de la journée de mardi a été « profondeur ». Ou l’absence de profondeur de l’effectif, en fait.

« Ça m’inquiète un peu, je ne suis pas tombé de la dernière pluie, maintenant la situation est comme ça », a philosophé Rémi Garde.

Heureusement pour lui, hormis les problèmes aux arrières centraux, son équipe a été relativement épargnée par les blessures sérieuses.

« On est très chanceux, le milieu de terrain n’est pas la position où on est le plus couverts s’il arrive quelque chose », a rappelé Samuel Piette.

Essentiel

Il n’y a pas de secret, pour réussir en MLS, il faut un banc qui peut contribuer sur une base régulière. C’est ce qui sépare les bonnes équipes du reste, selon Piette.

« Elles ont un très bon banc, ce ne sont pas des équipes qui ont seulement 11 joueurs.

« Si on regarde Toronto, l’an dernier leurs succès sont passés par là. Ils avaient vraiment 18 ou 20 joueurs qui étaient prêts à rentrer et c’est pareil pour Atlanta. »

Pour le milieu québécois, il est essentiel de compter sur une certaine profondeur en raison des rigueurs de la MLS.

« Ça fait la différence dans cette ligue parce qu’il y a tellement de matchs et de longs voyages, c’est dur physiquement. »

Changement de mentalité

Par ailleurs, Piette est revenu sur le verdict nul de 1 à 1 contre D.C. United samedi dernier et a rappelé que la mentalité faisait toute la différence.

« Ce qui est positif, c’est qu’on a annulé contre D.C. et ç’a une saveur de défaite tandis qu’en début de saison, une nulle, on aurait peut-être pris ça comme un bon point.

« On n’est pas satisfait d’un point et on ne devrait pas l’être, surtout à ce stade-ci de la saison. »

N’empêche que ces deux points perdus représentent une belle occasion manquée de progresser au classement et de distancer les poursuivants.

« On a été très chanceux avec les autres résultats de la ligue, mais on aurait pu se donner un peu d’espace et distancer la Nouvelle-Angleterre », a reconnu Piette.

« On a perdu des points samedi et on veut les récupérer là-bas. On doit y aller pour les trois points, la nulle ne suffit pas », a-t-il insisté en parlant de la rencontre de samedi à Salt Lake City.