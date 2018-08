McQUILKEN, John Michael



À Pointe-Claire, le 4 août 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur John McQuilken.Il laisse dans le deuil ses enfants Patrick, Philip, ses petits-enfants Blanche-Hélène et William Laurier sa soeur Mary (Bernard Dubuc), son neveu Michel Dubuc, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 août 2018 de 16h à 20h30, ainsi que vendredi, le 10 août 2018 de 9h30 à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées vendredi, le 10 août 2018 à 10h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital St.Mary's et de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital St.Mary's ou à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île serait apprécié.