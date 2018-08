Formule 1: Un consortium mené par Lawrence Stroll achète Force India

Un consortium mené par Lawrence Stroll, le père du pilote québécois Lance Stroll, au sein duquel André Desmarais est également présent, a officiellement acheté l’écurie de Formule 1 Force India, mardi matin.

Cependant, le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Ainsi, les probabilités que Lance Stroll quitte la formation Williams au profit de la nouvelle propriété de son père sont de plus en plus fortes.

Force India était sous administration judiciaire, un processus semblable à la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité au Canada, en raison de nombreuses dettes. Le pilote actuel de l’équipe, Sergio Perez, avait par ailleurs lancé les procédures pour cette mise sous tutelle.

Outre Desmarais, président et cochef de la direction de Power Corporation, Jonathan Dudman (Monaco Sports and Management), le leader de l'industrie de la mode John Idol, l'investisseur des télécommunications John McCaw fils, l'expert financier Michael de Picciotto, et Silas Chou, partenaire d'affaires de Stroll ont également investi.

Avec un accord d’exclusivité, le consortium s’est engagé à rembourser les impayés de l’écurie et à protéger tous les employés de l’équipe. Le groupe met également la main sur Orange India Holdings Sarl.

«Cette nouvelle assure l'avenir de l'écurie Force India en Formule 1 et permettra à notre équipe de compétiteurs de concourir à notre plein potentiel», a déclaré Otmar Szafnauer, le directeur des opérations de l’écurie.

«Je suis ravi que nous ayons le soutien d'un consortium d'investisseurs qui croient en nous en tant qu'équipe et qui voient le potentiel commercial considérable qu'a Force India en F1, maintenant et dans le futur. Chez Force India, notre expertise et notre dévouement nous ont toujours permis de jouer dans la cour des grands, et ce nouvel investissement nous assure un avenir radieux.»

L’ancien propriétaire de l’équipe, l’Indien Vijay Mallya, a été au coeur d'accusations de fraude fiscale, de blanchiment d’argent, d'émission de chèques sans provision et de diversions illégales de fonds entre compagnies depuis avril 2017.