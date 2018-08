Greg Holland trouve preneur à Washington

Les Nationals de Washington ont embauché le releveur Greg Holland, mardi.

Le compte Twitter du quotidien «The Washington Post» a rapporté la nouvelle en avant-midi. Les détails de l’entente n’ont pas été dévoilés.

Libéré par les Cardinals de St. Louis six jours auparavant, Holland a éprouvé des ennuis cette saison. Il a perdu ses deux décisions et affiché une moyenne de points mérités de 7,92. En 25 manches, l’ancien des Royals de Kansas City et des Rockies du Colorado a accordé 28 points, dont 22 mérités, et 34 coups sûrs.

Le droitier a totalisé 186 sauvetages dans les ligues majeures, incluant 41 avec les Rockies l’an dernier.