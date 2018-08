Immatriculation personnalisée = davantage de contraventions ?

Attention aux détenteurs de plaques personnalisées: vous voilà plus reconnaissables sur la route et plus mémorables pour vos concitoyens. Si vous conduisez en fou, on va se souvenir de vous... et c’est vous qui l’aurez cherché!

Je furetais l’autre jour à la recherche d’études touchant les détenteurs de «vanity plates». Ont-ils plus de contraventions? Roulent-ils plus vite? Je n’ai pas trouvé grand-chose, sinon une étude publiée dans le Journal of Applied Social Psychology, en 2008, puis relatée dans le Wall Street Journal, qui démontrait que les détenteurs de plaques personnalisées klaxonnent plus fréquemment que la moyenne.

J’exprime une hypothèse: une inscription reconnaissable, ça fait sortir du lot, ça capte l’attention... y compris celle des policiers. Je ne serais donc pas étonné que, même à conduite égale, ce surcroît d’attention se traduise par davantage de constats d’infraction.

Identifiant

L’assistant-gérant d’un café où je m’installe parfois pour écrire mes chroniques s’est fait heurter à vélo, le printemps dernier, par un véhicule qui a aussitôt pris la fuite. Sonné, il n’a pas eu le temps de noter l’immatriculation. On ne retrouvera jamais le coupable. Si la plaque avait dit JUSTINE ou BOB777, cette information se serait probablement gravée au fond du cerveau de l’accidenté, malgré sa commotion cérébrale. Et le fautif aurait sans doute déjà reçu la visite des agents.

Montrer une immatriculation personnalisée, c’est arborer un identifiant. Si quelqu’un voit un chauffard muni d’une plaque mémorable à son prénom, est-ce que la tentation de le dénoncer ne sera pas plus forte? Bonjour, la police. Une Mustang jaune avec la plaque TUCSON roule à 180 km/h et fait du slalom de dépassement sur l’autoroute.

Plaintes

Attendons-nous dorénavant à un foisonnement d’histoires de plaques refusées ou annulées par la SAAQ. Dans le contexte actuel où l’indignation semble avoir toujours raison, des plaintes farfelues ou frivoles seront prises au sérieux. Dans une affaire rapportée par Global News, en 2016, un Ontarien qui payait depuis plus de dix ans sa plaque VI6SIX (en rapport avec le Canadien de Montréal et la mort de son père lorsqu’il était enfant) s’est fait dire que son inscription était finalement intolérable. Motif: VI en chiffres romains, c’est 6. Ajoutez à cela le 6 et le SIX. Ça fait 666, le «nombre de la Bête»... Apparemment, pour l’Ontario, c’était un motif valable d’annulation. Aura-t-on bientôt un déluge d’anecdotes de ce genre au Québec?

Quant à la plaque STALINE qui illustre cette chronique, celui qui songeait à la commander pour rire, un ami d’ami, n’a jamais finalisé sa transaction. Il a jugé qu’il pouvait mieux investir son 250$... De toute façon, selon moi, la SAAQ lui aurait dit non...