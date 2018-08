Je sors je reste, 7 août 2018

Coup de cœur

Cinéma

Soirée inaugurale du festival Présence autochtone

COURTOISIE / Mario Faubert / Présence Autochtone

C’est ce soir que sera officiellement lancé le festival Présence autochtone. Les festivités débutent avec la projection de quelques courts-métrages de jeunes autochtones qui œuvrent dans le monde cinématographique. Ainsi Rae de Kawennáhere Devery Jacobs, Shaman de Echo Henoche et Kirano (nous-mêmes) de Comité Empreintes seront entre autres présentés. Ceux qui le désireront pourront conclure la soirée à la Cinémathèque québécoise où la DJ PØPTRT présentera sa musique.

Ce soir à 19h à l’auditorium de la Grande Bibliothèque, 475 De Maisonneuve Est

Je sors

Musique

Sally Folk

Rebecca Alfonzo

L’auteure-compositrice-interprète basée à Montréal Sally Folk sera de passage dans sa ville natale ce soir. L’audacieuse musicienne présentera entre autres son plus récent album sorti en février 2017, Troisième acte. La jeune femme est reconnue pour avoir un univers unique avec des mélodies accrocheuses.

Ce soir à 19h au parc Wilfrid-Bastien dans l’arrondissement de Saint-Léonard

Cinéma

West Side Story

Courtoisie

Dans le cadre de la série Les films de notre vie, le Théâtre Outremont présentera ce soir la comédie musicale classique West Side Story. L’histoire se déroule dans les bas quartiers de New York où deux bandes de jeunes s’affrontent. Tony et Maria, tout deux de clans différents, tombent cependant amoureux. Les chorégraphies et les chansons interprétées avec justesse par Natalie Wood les spectateurs ne pourront que se trémousser sur leurs chaises.

Ce soir à 20h30 au Théâtre Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Théâtre

Astéroïde B 612

Shanti Loiselle

Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de la voir, la pièce Astéroïde B 612, qui est en tournée dans les parcs de Montréal cet été, sera dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro ce soir. Le pièce adaptée du livre Le petit prince d’Antoine de Saint-Exupéry par le Théâtre La Roulotte saura plaire autant aux plus petits qu’aux plus grands.

Ce soir à 19h au parc Grier dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Musique

Gloria et autres chants sacrés

Lise Breton

Ce spectacle offert dans le cadre du Conseil des Arts de Montréal en tournée reprend le spectacle Gloria de la musicienne Mykalle Bienlinski. Avec quelques compositions en plus, cet opéra immersif amènera non seulement des influences liturgiques et traditionnelles, mais aussi des sonorités électroniques. Ce concert promet d’être méditatif et spirituel.

Ce soir à 20h au parc La Fontaine

Multidisciplinaire

Carmagnole à Gamelin

Mélanie Dusseault

La Place Émile-Gamelin se transformera ce soir en véritable cabaret à ciel ouvert dans le cadre de la première soirée de la série Les Jardins en cabaret. Les spectateurs en auront pleins la vue avec la participation de nombreux artistes de cirque ayant des habiletés différentes. La soirée entièrement gratuite sera animée par François Gadbois et Philippe Dreyfuss. Les organisateurs vous invite à venir déguisé pour assister à ces diverses prouesses.

Ce soir à 20h30 à la Place Émile-Gamelin, 1500 rue Berri

Je reste

Télé

Hackers Makers : la science des bidouilleurs

Courtoisie

Ce documentaire s’intéresse au hackers du réel, aussi appelé « makers ». Dans le monde actuel où il est plus que facile d’avoir accès à une tonne de données et d’informations grâce à l’internet. Les « makers » partent du principe qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert pour faire évoluer les choses, que Monsier Tout-le-Mode peut y arriver.

Ce soir à 22h sur ICI Explora

Film

Origami

Courtoisie

Ce long-métrage de Patrick Demers suit David, un jeune restaurateur d’œuvres d’art, qui à la suite d’un événement tragique, peut maintenant voyager dans le temps sur sa propre ligne du temps. Un scientifique japonais l’aide à comprendre ce qui ce passe avec lui. David, incarné par François Arnaud, devra retourner vivre cet événement pour pouvoir revenir à une vie normale.

Sorti en DVD aujourd’hui

Livre

La femme à droite sur la photo

Courtoisie

Ce roman de Valentin Musso met en vedette un scénariste, David Badina, qui collabora avec le grand Wallace Harris pour son prochain et probablement dernier film en carrière. Même s’ils ne se sont jamais rencontrés, un lien les unit pourtant. Quarante ans auparavant, Harris avait engagé la mère de David pour un drame policier qui devait lancer la carrière de la femme. Il est le dernier à l’avoir vue vivante.

Sorti en librairie aujourd’hui