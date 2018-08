Vous pourrez sauver jusqu’à 75% de rabais à cette MÉGA vente d’entrepôt de Frank and Oak

Si votre garde-robe n’est pas prête du tout pour l’arrivée (un peu trop) rapide de la rentrée scolaire, la grande vente d’entrepôt de Frank and Oak est l’occasion parfaite pour vous de faire le plein de vêtements pas chers!

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 9 Juil. 2018 à 6 :12 PDT

Du 8 au 19 août 2018, la compagnie montréalaise tiendra une vente dans le Mile End, où elle écoulera les stocks de vêtements des saisons passées et ce, à petits prix.

Le moment parfait pour dénicher de petites merveilles qui feront fureur au retour des classes!

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 1 Juin 2018 à 8 :51 PDT

En plus, les soldes sont très alléchants : des chemises à seulement 30 $, des tonnes de souliers et bottes en rabais, des robes à 40 $ et bien plus.

La chasse aux rabais est ouverte!

Une publication partagée par Frank And Oak Women (@frankandoakwomen) le 3 Juin 2018 à 9 :00 PDT

Les modes de paiement acceptés sont débit et crédit et les portes ouvriront à 10h le 8 août.

Pour celles qui sont aussi excitées que nous, tous les détails de l’évènement se trouvent juste ICI.

Vente d’entrepôt Frank and Oak

160 St-Viateur E. suite #210

Heures d'ouverture:

Lundi à vendredi: 10h—18h

Samedi et dimanche: 11h—17h

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!