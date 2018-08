La Cour supérieure ordonne le gavage pour une anorexique

Une jeune femme souffrant d’anorexie extrême pourra être gavée par ses médecins, a ordonné une juge de la Cour supérieure du Québec, dans un jugement rendu le 19 juillet dernier.

La femme de 20 ans, qui pesait 32 kilogrammes le 9 juillet lors d’une rencontre avec une nutritionniste, risquait de mourir «dans les prochaines 12 à 24 heures si elle ne recevait pas les soins requis par son état de manière urgente». C’est ce qu’a déclaré la psychiatre Marie-Julie Cimon dans son témoignage en cour.

C’est pourquoi la juge Lise Bergeron a autorisé le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et le CHU de Québec d’utiliser tous les moyens appropriés pour sauver la vie de la jeune patiente.

Malgré le refus catégorique de la patiente de s’alimenter, la Cour supérieure a ordonné de lui prodiguer «les soins en lien avec son alimentation et son hydratation, incluant notamment le recours à des solutés et/ou à du gavage».

Depuis le 18 juillet, la jeune femme, connue des services hospitaliers depuis plusieurs années, est aux soins intensifs et ne reconnaît pas la gravité médicale de sa situation.

Selon la psychiatre Marie-Julie Cimon, la jeune femme présente un diagnostic d’anorexie nerveuse extrême ainsi qu’un trouble de personnalité sévère, celui-ci l’ayant même conduite dans le passé à des tentatives de suicide.

«Sa condition psychiatrique actuelle altère donc son jugement, puisque la peur de prendre du poids est au premier plan, alors qu’il n’y a plus de peur de mourir ni de reconnaissance de la complication fatale de son anorexie. De plus, les hypoglycémies et la dénutrition l’amènent à avoir une pensée altérée et un jugement altéré», a déclaré la psychiatrie Cimon.

La juge de la Cour supérieure a autorisé ces mesures pour une période de 60 jours.

«Il serait possible que la défenderesse puisse gagner environ un kilogramme par semaine, pour aller chercher entre huit et dix kilogrammes de prise de poids, afin d’amener celle-ci dans un état qui, sans référer à un IMC normal, pourrait lui permettre de discuter avec l’équipe traitante, de faire des choix avec elle et de réévaluer la situation», peut-on lire dans le jugement.

La patiente est suivie pour un trouble alimentaire en pédopsychiatrie depuis 2012.

Des mesures extrêmes pour une situation extrême

«On ne peut être qu’attristés d’entendre la situation d’une jeune fille qui se rend à ce stade-là de la maladie», a confié Marilène Dion, coordonnatrice clinique à ANEB (Anorexie et boulimie Québec), en entrevue à LCN.

La jeune fille devait recevoir un traitement d’urgence «vu le poids qui baisse, l’hypothermie qui persiste, la bradycardie qui persiste et les hypoglycémies qui se détériorent», indique le jugement.

«Cette situation vise à sauver la vie de la jeune fille qui n’est peut-être pas en mesure de prendre une décision», croit Mme Dion.

«Ce ne sont pas toutes les personnes qui souffrent d’anorexie qui vont se rendre à ce stade-là de la maladie», a toutefois indiqué la coordonnatrice clinique à ANEB.

Marilène Dion rappelle aux personnes dont un proche pourrait être touché par un trouble alimentaire de consulter rapidement, lors de l’arrivée des premiers signes.

«Quand le trouble alimentaire s’insère, c’est toute la famille qui est touchée», conclut-elle.