Le temps commence à manquer

L’Impact affrontera le Real Salt Lake dans la chaleur de l’Utah samedi, mais ce n’est pas ce qui retient l’attention en ce début de semaine. On ne parle que de l’absence de recrutement lors de la fenêtre de transferts estivale qui se referme mercredi soir, à 23 h 59.

Pour le moment, aucun renfort n’a été embauché et le club ne dispose plus que de quelques heures pour améliorer un effectif qui n’a presque pas de profondeur.

Rémi Garde y est allé d’une boutade mardi quand il a été question de ce mercato qui risque d’être infructueux.

« Mon rôle n’est pas de grogner devant vous ou au contraire d’être béat parce qu’on a acheté 12 joueurs.

« Il y a du travail qui s’effectue, mais il n’y a pas de nouveau pour le moment », a ajouté l’entraîneur-chef plus sérieusement.

Faire attention

Bien que les joueurs aimeraient certainement avoir des renforts, Samuel Piette s’est montré prudent et a tenu à relativiser les choses.

Le milieu de terrain est parfaitement au courant que les partisans hurlent en ce moment en raison de l’inertie de l’équipe.

« On ne veut pas n’importe qui non plus, a-t-il avancé. Beaucoup de gens critiquent qu’on ne signe personne, mais ça serait une erreur de signer n’importe qui juste pour signer quelqu’un.

« C’est une ligue où tout est calculé, c’est vraiment important de bien calculer et de ne pas amener quelqu’un juste pour faire plaisir aux partisans. »

Solution interne

Garde, qui est reconnu pour bien développer les jeunes joueurs, y voit justement une occasion de faire grandir ses projets.

« C’est aussi l’opportunité pour des joueurs plus jeunes comme Shamit [Shome], a-t-il rappelé. Il faut aussi développer cette culture où on prend le temps de faire travailler les jeunes joueurs parce que souvent il y a des qualités chez ces joueurs-là qu’on ne retrouve pas chez les joueurs d’expérience qui sont en fin de carrière. »

Il espère donc que les jeunes qui poussent, comme Mathieu Choinière, Louis Béland-Goyette et les autres, vont prendre la balle au bond.

« C’est une opportunité pour eux de grandir tant qu’il n’y a pas d’autres solutions, a insisté Garde. Encore une fois, est-ce que les solutions qu’on pourrait trouver à l’extérieur sont meilleures ? Je ne suis pas sûr. »

Ajustements ?

L’entraîneur a été très net quand un collègue lui a demandé ce dont avait besoin une organisation pour parvenir à bien recruter.

« Ça prend une organisation, une structure de club parce que c’est un moment très important de la vie d’un club quand on vend ou quand on prend des joueurs. Ce sont eux qui vont se retrouver sur le terrain à la fin.

« Il faut faire un gros travail en amont avant que les dossiers puissent se concrétiser. »

Et y a-t-il des ajustements à apporter pour que les choses aillent mieux ?

« Ce sont des choses dont on discute en interne, c’est un peu de la cuisine interne. Ce qui est logique, ce qui est normal, dans toute organisation, on doit s’ajuster, mais les ajustements doivent rester en interne. Mais ce n’est pas pour autant qu’il y en a forcément ici d’ailleurs à faire. »

Y a-t-il un message sous-jacent ? Chacun de nous a sans doute sa propre interprétation.