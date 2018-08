Le «zoo» de Festivent fait réagir sur les médias sociaux

Une nouvelle attraction aménagée par Festivent cette année a fait beaucoup réagir sur les médias sociaux.

Le festival qui se déroulait du 1er au 5 août a misé sur les animaux exotiques du zoo ontarien Papanack pour diversifier son offre.

«De 10h à 20h : Les animaux exotiques débarquent en ville! Venez faire des tours de chameaux et rencontrer serpent, kangourou, lynx, loup et bien d’autres!», invitait le festival sur son site internet.

Or, une photo publiée sur la page Facebook «Spotted Festivent», samedi, est devenue virale et a mis en colère de nombreux internautes.

«C'est une opinion personnelle, mais je considère que des tigres au Festivent, ça n'a pas sa place. Dans un zoo, c'est déjà limite, mais je considère qu'ils y ont au moins un minimum de qualité de vie. Dans un festival...pas certaine. Combien de fois par année sont-ils déplacés et sortis de leur habitat pour être exposés dans un tout petit enclos au milieu d'une foule? Juste non, ça n'a pas de sens. PS. Je ne suis vraiment pas une militante pour quoi que ce soit, mais là...quand même!», a écrit une personne anonyme sur la page, accompagnée d’une photo de deux tigres emprisonnés dans un tout petit enclos.

La majorité des internautes déplorent que ces animaux n’aient pas leur place dans un tel festival.

Au moment d’écrire ces lignes, la publication avait été partagée près de 900 fois et comptait plus de 700 commentaires.

Dans un article publié dans Le Journal de Lévis vendredi dernier, l’organisation se félicitait d’avoir ajouté un zoo à son offre cette année.

«Au cours des dernières années, on a été très attractifs avec les jeux gonflables. Comme père de famille, je trouve ça le fun pour mes enfants, mais un peu moins pour moi. Je me suis promené sur le site et c’est fou le pouvoir d’attraction que le zoo a avec les adultes aussi. Ça nous permet d’aller chercher tous les festivaliers. Je suis agréablement surpris de l’engouement autour de cette nouvelle attraction», a indiqué au Journal de Lévis, le président du conseil d’administration de Festivent, Philippe Faucher.

Plusieurs internautes ont aussi fait part de leur mécontentement sur la page Facebook de l'événement.