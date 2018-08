Leurs gardiens auraient volé ses perroquets

Mais une bien mauvaise surprise les attendait,son conjoint Réal St-Pierre et elle, à leur retour d’un hiver aux États-Unis en avril. Impatients de retrouver leurs perroquets Plumeau et Sam, les deux aînés disent qu’ils ont plutôt découvert que le couple qui gardait les colorés aras serait déménagé sans laisser d’adresse.

« La fin de semaine, mon mari faisait des œufs et des crêpes, et les oiseaux en mangeaient avec lui », dit-elle.

Dans leur poursuite déposée à la cour des petites créances, le couple soutient qu’ils étaient propriétaires des deux oiseaux depuis 20 et 12 ans.

Chaque oiseau vaudrait plus de 6000 $ et le couple avait aussi d’immenses cages valant plus de 2000 $. Mais les gardiens, des amis depuis environ trois ans, qui s’occupaient gratuitement des perroquets pendant l’hiver, refusent de les rendre « tel que stipulé dans le contrat de gardiennage », indique le document.