L’Ontario fait la leçon au Québec à la Coupe Lepage Millwork

RIVIÈRE-DU-LOUP | Le Québec souhaitait rapidement imposer son rythme à la Coupe Lepage Millwork présentée par Desjardins. Les représentants du fleurdelisé ont toutefois frappé un mur face aux professionnels ontariens du Great Lakes Tour, mardi, au club de golf Rivière-du-Loup.

La formation québécoise n’a remporté qu’un seul des six matchs à l’horaire lors de la première journée de la compétition nationale s’apparentant à la Coupe Ryder. Le Great Lakes Tour mène actuellement 4 ½ à 1 ½ sur le Circuit Canada Pro Tour.

Le seul moment de réjouissance de la Belle province appartient au capitaine Sonny Michaud et à son coéquipier Marc-Étienne Bussières. En matinée, le duo a eu le dessus 2 et 1 sur la paire composée de Stephane Dubois et Mitch Sutton.

«Nous avons récolté 25% des points qui étaient à l’enjeu aujourd’hui, mais cela ne représente pas la journée parce les 17e et 18e trous ne nous ont pas favorisés», estime Michaud.

Malgré des conditions climatiques difficiles, l’Ontario n’a pas tardé à montrer ses vraies couleurs en remportant deux parties consécutives par 5 et 4. Mark Hoffman et David Morland IV ont d’abord battu le duo de Pierre-Alexandre Bédard et Dave Lévesque avant que Brendan Leonard et Luke Moser ne répètent l’exploit contre Tim Alarie et Clément Herviou.

Se retrousser les manches

Après une autre défaite par 1 et 0 de la paire Billy Houle/Raoul Ménard sur celle de Lucas Kim et Sang HWA Lee, le Québec a freiné l’hémorragie grâce à un match nul réussi par Michael Jiggins et James Colin Davis sur les frères ontariens Michael et Stephen Gonko.

Le Great Lakes Tour a toutefois rapidement repris sa priorité avec une victoire de 5 et 3 de Brian Churchill-Smith et Branson Ferrier contre Vincent Blanchette et Simon Camirand.

«Jiggins et Davis menaient par deux trous après 14, et quatre fois leurs coups roulés ont frôlé la coupe ou l’ont touchée sans jamais y pénétrer. Si un seul roulé était réussi, on récoltait un point plutôt qu’un demi. Nous jouerons un autre format mercredi (deux balles, meilleure balle). Il faut se retrousser les manches et tout le groupe est fort confiant pour la deuxième ronde», indique Sonny Michaud.

Des coups roulés favorables à l’Ontario

Le capitaine de Great Lakes Tour croit lui-aussi que le pointage aurait pu être différent. Les coups roulés ont favorisé l’Ontario.

«Le pointage aurait pu être 3-3. Je crois que le point tournant de cette première journée fut le match de Lucas Kim et Sang HWA Lee qui tiraient de l’arrière par un trou après 16. Ils ont égalé le pointage au 17e puis ont finalement remporté la victoire au 18e. Ça nous a donné du momentum», explique David Morland IV.

Afin de brasser les cartes et espérer une remontée, le Québec enverra de nouveaux duos sur le terrain pour la deuxième journée de compétition prévue mercredi à Rivière-du-Loup. Les départs s’échelonnent de 10h55 à 12h10.