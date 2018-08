Mardis cyclistes: les frères Marc-Antoine et Jean-François Soucy volent le spectacle

Les frères Marc-Antoine et Jean-François Soucy ont occupé les deux plus hautes marches du podium, mardi, au terme de la neuvième étape des Mardis cyclistes de Lachine.

La formation Silber Pro Cycling étant en grande partie au Tour de l’Utah, Marc-Antoine Soucy faisait cavalier seul à cette étape. Probaclac/Devinci Cycling Team et son guerrier Hendrik Pineda étaient donc en bonne position.

Marc-Antoine a toutefois pu compter sur une alliance stratégique de circonstance avec son frère Jean-François (IAM GOLD) qui l’a appuyé jusqu’à la deuxième place du podium. Eliott Doyle (Vélo Cartel) a complété le podium et solidifié sa troisième place au classement général.

Pineda demeure toutefois en deuxième position au classement général avec 170 points de retard sur Marc-Antoine et seulement 15 points devant Doyle.

Sans grande surprise, Raphaële Lemieux (indépendante) a triomphé chez les femmes pour poursuivre sa totale domination au classement général, avec 472 points. Elle devance Joséphine Péloquin (Québecor/Stingray) qui a d’ailleurs terminé deuxième, mardi.

Dans la Coupe de la relève, Allyson Webb Charland (Dynamiks de Contrecoeur) a remporté la course et conservé son maillot jaune. Léa Domingue (Laferté Biclycles) et Iris Gabelier (Dynamiks de Contrecoeur) ont complété le podium.

Chez les hommes, Matisse Julien (Les espoirs de Laval Primeau vélo) allait vers la victoire d’étape, mais Mathias Guillemette (Vélo Mauricie) l’a coiffé in extremis au fil d’arrivée. Grégory Santiago Zapata Cordoba (Dynamiks de Contrecoeur) a terminé troisième. Au classement général, Arnaud Beaudoin (Les espoirs de Laval Primeau vélo) et son coéquipier Julien conservent leurs première et deuxième positions.

Si la tendance se maintient, la formation Les espoirs de Laval Primeau Vélo pourra facilement remporter la Coupe de la Relève masculine et la Coupe des Jeunes masculine, puis les Dynamiks de Contrecoeur pourraient remporter la Coupe de la Relève féminine.

La communauté cycliste et le public sont invités à la finale de la 41e saison des Mardis cyclistes de Lachine la semaine prochaine. Des festivités sont prévues en soirée, après la remise des prix, afin de récompenser les athlètes et remercier leurs partisans.