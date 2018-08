Meilleure signalisation réclamée après le décès d’un jeune couple

Le jeune couple de Lanaudière, mort à moto dimanche, s’est tué dans une courbe dangereuse, affirme le maire de Saint-Côme, qui réclame des modifications à la signalisation.

La tragédie se serait produite peu avant 22 h, dimanche, à l’angle des routes 343 et 347, non loin de l’entrée du petit village de Lanaudière.

Pour une raison encore inconnue, le conducteur de la moto, Jeffrey Morin, 22 ans, aurait complètement dévié de sa voie au moment de tourner à droite. Il aurait ainsi foncé vers le fossé avant de percuter des arbres.

Lui et sa copine, Anne-Marie Huard, 19 ans, qui se trouvait sur la même motocyclette, ont été transportés d’urgence à l’hôpital où leurs décès ont été constatés.

Hier, des citoyens et des proches rencontrés sur place ont aussi souligné que plusieurs accidents mortels étaient survenus non loin de là, dans les dernières années.

Malgré la présence d’un panneau d’arrêt à l’intersection où s’est produit ce tragique événement, le maire de la petite communauté de 2400 habitants, Martin Bordeleau, croit que des modifications à la signalisation pourraient être apportées afin d’éviter d’autres drames.

Panneaux lumineux

« On veut regarder ce qu’on peut faire pour rendre plus sécuritaire cette intersection. Est-ce qu’on pourrait mettre un panneau lumineux, pour permettre de mieux indiquer le panneau-stop qui est à cet endroit ? » se questionne-t-il.

L’élu déplore l’approche du ministère des Transports, trop collée aux statistiques selon lui.

« On a une [autre] courbe dans le village où trois véhicules sont passés tout droit pour tomber sur la boulangerie. Mais quand on en parle au ministère, on se fait répondre qu’il n’y a pas eu assez d’accidents encore [pour justifier un réaménagement]. C’est ça qui est désolant », précise M. Bordeleau.

Marques d’impact

Des dizaines de proches sous le choc se sont rendus hier sur le site de l’accident où l’on pouvait encore distinguer les marques d’impacts sur les arbres.

Plusieurs, en larmes, déposaient des fleurs devant l’endroit du drame. D’autres se serraient, visiblement bouleversés par la tragédie.

L’un d’entre eux a expliqué que Jeffrey Morin et Anne-Marie Huard, deux jeunes qui mordaient à pleines dents dans la vie, revenaient d’un match de baseball à Saint-Jean-de-Matha.

« C’étaient vraiment deux jeunes incroyables. Jeffrey, c’était quelqu’un de prudent », a affirmé l’homme très ému qui préférait ne pas être identifié.

Selon lui, la thèse du malaise est la plus probable étant donné que le jeune homme connaissait bien sa motocyclette.

Enquête

L’enquête se poursuit pour déterminer les causes de l’accident, qui restent floues pour le moment.

« Est-ce que la vitesse est en cause? Le conducteur a-t-il eu un malaise? Est-ce qu’il a tenté d’éviter quelque chose? C’est ce que nous tenterons de déterminer », a expliqué le sergent Hugues Bilodeau de la Sûreté du Québec.

► En comptant cet accident, au moins 27 motocyclistes ont perdu la vie sur les routes du Québec depuis le début de l’année. Le nombre moyen de motocyclistes décédés pour la période 2012-2016 est de 47 par année.