Mon ami mécréant

Jusqu’où peut-on se laisser mépriser ou haïr sans réagir en croyant qu’avec le temps des relations harmonieuses surgiront comme par enchantement? C’est la question qui me trottait dans la tête en entendant le récit de mon ami français, inspecteur d’école, relatant une visite dans une famille pour vérifier l’avancement scolaire d’enfants instruits à la maison par la mère et où il s’est fait traiter de mécréant par le père.

Comme je le mentionnais, mon ami est inspecteur d’école, dans un département du centre de la France et il lui incombe, d’évaluer le progrès des enseignants et des élèves et d’agir comme médiateur entre le personnel et les parents. L’histoire qui m’a fait bondir concerne une visite dans une famille originaire d’un pays musulman de l'est de l’Europe qui a émigré en France et dont les enfants ne fréquentent pas l’école. Accompagné d’une conseillère pédagogique, mon ami avait pour mission de vérifier les progrès scolaires des enfants, mais ce ne fut pas sans soulever la hargne du père qui le traita de mécréant en arabe ignorant qu’il possédait quelques rudiments de la langue. Mon ami est resté de glace pendant que sa conseillère houspillait. Il demeure encore aujourd’hui en parfait contrôle en remémorant l’anecdote alors que je serais porté à prôner l’expulsion d’une famille qui hait autant les habitants de son nouveau pays d’adoption.

Il ne faudra pas se surprendre qu’en laissant les immigrants se ghettoïser dans le communautarisme, qu’il y ait une montée des ressentiments et une flambée de violence pouvant aller jusqu’au terrorisme. Je ne comprends déjà pas qu’un individu et sa famille puisse émigrer dans un pays en vomissant sur ses mœurs et je saisis encore moins le laxisme du pays hôte à laisser s’amplifier le mépris. Quant à moi, la situation décrite par mon ami ne peut que dégénérer vers des lendemains explosifs. Des enfants privés de socialisation et instruits dans un milieu fermé qui cultive le mépris à l’égard de gens d’obédience religieuse différente de la leur ne peuvent que grandir en développant un sentiment d’hostilité pour tous ceux qui ne leur sont pas semblables.

L’effet retors de la laïcité française est d’amener l’État à ne pas traiter des questions religieuses et encore moins à encadrer leurs pratiques. En refusant l’ingérence dans les affaires religieuses, l’État français laisse toutefois piétiner les valeurs de la nation, synthétisées dans sa devise « Liberté, égalité et fraternité », par ces nouveaux arrivants qui rêvent de voir disparaître tous les mécréants. Nous ne sommes toutefois pas très différents de nos cousins français avec nos débats avortés sur la laïcité et les valeurs québécoises et en s’inclinant dans des accommodements déraisonnables.

Quoiqu’on en dise, la clarification des valeurs québécoises et l’immigration conditionnée à leur adhésion constituent la voie d’avenir la plus sûre pour un vivre ensemble harmonieux. Nous pouvons toutefois douter que la situation puisse évoluer dans cette direction à l’intérieur du multiculturalisme canadien. Les péquistes se sont plantés avec leur charte des valeurs et les caquistes n’ont guère mieux à offrir avec leur test des valeurs sans pouvoir de contrainte à l’intérieur de la fédération canadienne.

Un jour peut-être, les mécréants comprendront que cette appellation est source de mépris et ne la souffriront plus sur leurs terres!