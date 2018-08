Montréal: les policiers ouvrent le feu sur un homme dans le quartier Saint-Michel

Des policiers qui répondaient à un appel d’urgence pour un conflit dans un immeuble résidentiel de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension auraient ouvert le feu sur un homme armé qui tentait de leur échapper, mardi après-midi, à Montréal.

Selon nos informations, deux coups de feu auraient été tirés lors de l’intervention. Le suspect aurait été atteint au haut du corps, possiblement à une épaule.

Ses blessures seraient relativement légères dans les circonstances. L’homme était conscient lorsqu’il a été installé sur une civière avant d'être transporté à l’hôpital.

L’intervention a débuté un peu avant 14 h, lorsqu’un appel d’urgence a été fait au 911 pour signaler un conflit à l’intérieur d’un immeuble résidentiel du boulevard Saint-Michel, près de l’intersection de la rue Deville.

La personne qui a fait l'appel d’urgence a rapporté que l’un des individus impliqués dans le conflit était en possession d’une arme à feu.

À leur arrivée sur les lieux, les patrouilleurs auraient vu l’homme en question, qui aurait tenté de prendre la fuite.

Quelques mètres plus loin, au moins un policier aurait dégainé son arme de service pour ouvrir le feu en direction du suspect.

On ignore si l’individu a tiré lui aussi.

Des témoins rencontrés sur les lieux affirment avoir entendu deux détonations.

«Sur le coup, on a pensé qu’il était mort. Mais on a compris qu’il était correct quand on l’a vu menotté sur la civière en train d’insulter les médias qui filmaient», a raconté un résident du secteur.

En milieu d’après-midi, l’endroit où l’intervention s’est terminée fourmillait de policiers. Plusieurs témoins devaient être rencontrés pour que l'on tente d’établir avec exactitude la séquence des événements.

Une partie de la rue Deville et une partie du boulevard Saint-Michel ont été fermées à la circulation pour une durée indéterminée.