Mort d’un campeur dans le parc de la Gatineau: l’arbre semblait sain

OTTAWA | L’arbre qui a causé la mort d’un père de famille dans le parc de la Gatineau semblait sain et le terrain de camping où s’est produit le drame était inspecté régulièrement, a assuré mardi la Commission de la capitale nationale (CCN).

Selon l’information recueillie par la CBC auprès de la CCN, le terrain où M. Tran est mort écrasé dans la nuit de dimanche à lundi n’aurait dû présenter aucun danger.

Pourtant, cela n’a pas empêché un arbre se tomber directement sur la tente où se trouvait Phong Tran, âgé de 39 ans, quand le vent s’est levé brusquement vers 3 h 45 dans la nuit au camping du lac Philippe.

L’homme, un informaticien à l’Agence du revenu du Canada, était allé goûter aux joies du plein air en compagnie de son épouse et ses deux enfants ainsi que des amis, indique la CBC dans un reportage sur le web.

«Nous sommes dévastés», a expliqué l’amie de M. Tran, Nhung Nguyen.

Mme Nguyen a été confrontée à l’horreur de voir l’homme de famille broyé par l’arbre.

Un homme bon

«C’est une personne tellement généreuse, un homme bon», a-t-elle dit.

«Nous nous sentons tellement coupables qu’il ne soit plus avec nous et qu’il ne verra pas sa fille et son fils grandir», a-t-elle ajouté dans l’entrevue à la CBC.

La Commission de la capitale nationale a qualifié la mort de M. Tran d’accident tragique et isolé, tout en offrant ses condoléances à la famille.

Une enquête au coroner est en cours au sujet de ce décès.