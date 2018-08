Nathalie Leclerc «pleure de beauté»

SAINT-PIERRE DE L’ÎLE D’ORLÉANS | «Le poète s’est tu.» C’est ainsi que Le Journal a annoncé, il y a trente ans, la mort de Félix Leclerc. Le Québec venait de perdre une de ses plus grandes voix. Le monde de sa fille Nathalie, alors âgée de 19 ans, venait de s’écrouler.

«Ma fin du monde à moi.» Voilà comment Nathalie Leclerc se remémore ce 8 août 1988. Le jour où son célèbre père a passé l’arme à gauche, tout doucement, dans son sommeil, sur son île d’Orléans qu’il a tant vénérée et chantée. Parti avec ses souliers et son p’tit bonheur.

Ce matin-là, en entendant sa maman, Gaétane Morin, lui murmurer «c’est fini», dans le stationnement rempli de voitures de la maison familiale, Nathalie Leclerc a perdu pied.

Le choc était immense. Félix avait 74 ans, et, même s’il souffrait depuis plusieurs années de troubles pulmonaires, son médecin venait de dire qu’il avait une santé assez forte pour vivre un autre dix ans.

«Je l’aimais beaucoup. Nous étions très fusionnels. Alors, je me suis écroulée comme dans un film. J’avais tellement mal que je ne pouvais pas crier. C’était un coup dans le ventre. Je me suis laissée glisser par terre, accotée sur le garage, avec la bouche grande ouverte. Aucun son. Plusieurs mois après, maman m’a dit qu’elle n’avait jamais vu une souffrance aussi grande.»

«Il m’a fait du bien»

Pendant six ans, elle s’est tenue loin de l’œuvre de son père. «Après, je me suis mise à réécouter ses chansons et, au lieu de brailler comme une malade, il m’a fait du bien.»

Cet effet apaisant a été durable. Pendant l’heure et demie passée en sa compagnie, Nathalie Leclerc n’a jamais effacé le sourire qui illuminait son visage. «Il me fait encore rire quand je pense à ses farces», dit-elle.

Et quand les larmes coulent, ce n’est plus de la tristesse qu’elles expriment. «Je m’ennuie de lui bien sûr. J’aurais aimé ça qu’il soit là quand maman est morte (Gaétane Morin a rendu l’âme en avril dernier). Mais maintenant, je pleure de beauté quand je lis ses mots et ses phrases magnifiques qu’il a écrits.»

«C’était un écrivain...»

À travers l’Espace Félix-Leclerc, qu’elle a créé et tenu à bout de bras pendant quinze ans avant de démissionner récemment pour se lancer en politique comme candidate du Parti québécois, Nathalie Leclerc a gardé Félix vivant pour tous ceux qui ont aimé le poète et ceux qui l’ont découvert au cours des trois dernières décennies.

On peut d’ailleurs encore le voir, assis près d’un arbre, guitare à la main, dans le champ situé de l’autre côté de la route. Félix, qui aurait 104 ans aujourd’hui, est toujours au travail.

Sa fille avait insisté pour que cette sculpture, née du travail de l’artiste Daniel Saint-Martin, en 2014, aboutisse dans la nature et non dans l’environnement immédiat du bâtiment qui porte son nom.

«C’était un écrivain, mon père», lance-t-elle.

Et écrire, pour Félix, ça se passait au grand air.

Une affaire de famille

Ses frères ont aussi contribué à perpétuer la mémoire de Félix. En 2017, Francis a présenté Pieds nus dans l’aube, un film qui utilisait comme squelette le récit que faisait Félix de son enfance à La Tuque dans un roman.

Le plus vieux de la famille, Martin, né de l’union de son père avec Andrée Vien, a pour sa part tourné un documentaire sur la restauration de la Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil-Dorion, lieu de résidence de Félix, de 1956 à 1967, avant qu’il ne gagne pour de bon l’île d’Orléans.

C’est sans compter toutes ces rues, ces avenues, ces bibliothèques, et même l’autoroute 40, qui portent son nom un peu partout sur le territoire québécois.

Or, ce qui fait le plus plaisir à Nathalie Leclerc, ce sont ces témoignages sortis de nulle part, comme celui de ce rockeur aux bras ornés de tatouages. «Il m’a donné une p’tite bine en me disant : crisse qu’il est cool ton père. Il m’a fait du bien.»

Il n’est pas le seul.

3 questions à Nathalie Leclerc

Est-ce que Félix a déjà songé à se lancer en politique?

«Il en a fait, parce qu’il a écrit Interdire la langue française au Québec. C’était très politisé. Il était aux côtés de René Lévesque pour le Oui, dans le temps. Mais il a fait plus que de la politique. Quand on me demande ce qu’il m’a laissé comme héritage, je réponds : avancer, me faire confiance et tenir à mes idées. Et l’indépendance. Celle d’un pays, d’accord, mais aussi avoir sa propre indépendance. D’arrêter de suivre les autres. À l’époque, il y avait la publicité “Tout le monde le fait, fais-le donc” (CKAC). Mon père, ça le scandalisait. “Ah ben, maudit gang de moutons”, qu’il disait.»

Ce que Félix penserait du Québec de 2018?

«Il ne baisserait pas les bras, ce n’est pas son genre, mais il serait probablement déçu de ce qui arrive en ce moment en politique. Les artistes québécois qui chantent en anglais? Je ne pense pas qu’il les jugerait, mais il serait déçu, parce qu’il aimait tellement la langue. Cela dit, j’ai bien de la difficulté à parler pour lui. Il est mort il y a trente ans, quand il n’y avait pas d’internet. Nous sommes dans un autre monde.»

Comment se porte l’Espace Félix-Leclerc?

«Financièrement, c’est dur. Il faudrait créer un événement annuel. J’étais au Festif de Baie-Saint-Paul récemment et je me disais pourquoi on ne fait pas ça sur l’île. J’ai eu un projet en 2014 avec Robert Lepage, mais ça n’a pas fonctionné. Québecor nous aide chaque année et honnêtement, si on n’avait pas cette contribution, on en arracherait en tabarouette.»