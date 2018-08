Hé ! que je suis donc fier de moi lorsque je réalise que j’ai eu une contagion et, surtout, que c’est positif ! Le 24 juillet dernier, je vous écrivais ma découverte du radar satellite de Météomédia sur le net. Vous êtes nombreux à m’en avoir glissé un mot et beaucoup de lecteurs m’ont demandé des précisions à l’adresse au haut de la chronique.

Samedi dernier, vers midi et demi, il tonnait, éclairait et pleuvait à torrents. C’était l’heure précise du départ simultané au Club International 2000 pour le tournoi du fondateur et regretté André Guay. Mais, c’était un pensez-y même pas. Il mouillait des cordes, des clous, des rivières. Le ciel n’était vraiment pas de bonne humeur. Dans le grand chalet, résignés, certains ont sorti le jeu de cartes, d’autres sont retournés à la maison et il y avait mon petit groupe qui était tout sourire. Pourquoi ? Parce que nous savions qu’à 14 h 15 précises, tout le gris et noir du ciel allait se tasser et poursuivre son périple vers le centre du Québec. Sur les images radars, c’était clair comme de l’eau en bouteille.

POUR TOUS

Donc, petit décalage de presque deux heures et ceux qui vaquaient à d’autres occupations en ont raté une savoureuse parce que le temps est devenu presque trop radieux, rayonnant. Les agriculteurs, les surveillants de feux de forêt, les horticulteurs en herbe et de métier ont eu leur nanane mouillé à souhait et, nous, les piocheux de grandes allées, avons pu retourner sur les tertres de l’humilité. La vie était belle.

Pour un laps de six heures à la fois, nous pouvons tous devenir des Colette, Nadège ou chose, là.

DOUBIDOU

Le 17 octobre prochain, le cannabis et la population du Canada seront devant l’autel : « Je vous déclare mari et fume. »

C’était intéressant au Temple de la renommée du baseball lorsque Vladimir Guerrero a raconté la fois qu’il est venu à Montréal.

Selon Robert Ashby (98,5 FM), sous la chaleur intense, on vit la canicule. Sous le froid intense, c’est le popcicule.

Signe de la fin d’un couple : « Je m’ennuie de ton absence. »

Apprenez à sortir des trappes de sable en consultant notre site wedge.

À DEMAIN

Il y a déjà du monde en ligne pour le nouveau pont Champlain.