Patrice Michaud invite à nouveau Marie-Mai et Yann Perreau

Après avoir embrasé les plaines d’Abraham au Festival d’été de Québec en juillet, Patrice Michaud, Marie-Mai et Yann Perreau remettront ça à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 15 août.

On savait déjà que Patrice Michaud serait la tête d’affiche du spectacle extérieur du mercredi, à mi-chemin du festival, mais on apprenait mardi que Marie-Mai et Yann Perreau l’accompagneront sur scène, après une première partie assurée par Émile Bilodeau. Yann Perreau se sera précédemment produit au même événement le lundi 13 août, dans un programme double mettant aussi en vedette Alfa Rococo.

En prestation le dimanche 12 août, Isabelle Boulay sera, de son côté, entourée de Tire le Coyote, de Beyries et du rappeur Mario Cyr, de La voix 2018. Le samedi 18 août, le nouveau groupe Cool Kids réchauffera l’atmosphère avant les concerts de Marc Dupré et de Tom Cochrane & Red Rider.

Pour sa 35e édition, qui se déroulera du 11 au 19 août, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu proposera, entre autres nouveautés, l’Imaginarium, une zone d’expérience de réalité virtuelle sur balançoire. Aux envolées de ballons quotidiennes de 6 h et 18 h seront intégrées huit nouvelles formes de montgolfières spéciales parmi la centaine d’appareils qui voleront, venus de partout dans le monde.