Pourquoi les objets sont plus près qu’ils le paraissent dans le miroir passager?

Sur le rétroviseur du côté passager de véhicule, on peut lire «Objects in mirror are closer than they appear». Autrement dit, on nous informe que les objets reflétés par le rétroviseur sont plus près qu’ils ne le paraissent.

À lire aussi: Que veulent dire ces lumières dans votre tableau de bord?

À lire aussi: Pourquoi votre voiture fait-elle un drôle de bruit quand elle recule?

Au Canada, cette indication est simplement gravée dans ce miroir. Il n’est pas non plus rare de constater un autocollant dans la vitre du côté passager qui traduit en français l’inscription anglaise.

Mais pourquoi?

En fait, c’est une bête question de physique optique. Si les objets sont plus près qu’ils en ont l’air, c’est tout simplement en raison de la forme du rétroviseur.

Contrairement à celui du côté du conducteur, celui du côté du passager n’est pas complètement plat. En effet, celui-ci est plutôt convexe. En d’autres mots, il est arrondi en dehors.

Miroir côté passager Lori - stock.adobe.com

À quoi ça sert?

Si le miroir du côté passager a cette forme, c’est entre autres pour une raison de sécurité. Il permet de couvrir un angle plus grand, ce qui réduit considérablement les angles morts.

Si le miroir du côté passager est ainsi conçu, c’est aussi pour tenter de créer un équilibre entre la distance qui sépare le miroir de gauche et le conducteur ainsi que celle entre ce dernier le miroir de droite.