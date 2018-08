7 étapes à suivre en cas de vol d’identité

Que tu te sois fait prendre par un appel douteux ou un courriel trompeur, un vol d’identité peut arriver à tout moment. Si c’est ton cas, ne capote pas. Respire par le nez et suis ces 7 étapes pour t’en sortir sans histoire.

Arrêtte-moi si tu peux/ Dreamworks

1. Trouve la source du problème

Peu importe la nature de l’escroquerie, essaie de retracer son origine. Ça peut aider les autorités à retrouver ton argent perdu plus facilement.

2. Communique avec les forces de l’ordre au plus vite

Quand la fraude est confirmée, ne perd pas de temps et appelle les services de police. Demande le numéro de dossier, ou numéro d’évènement, associé à l’enquête te concernant.

Ce numéro constitue une preuve légitime du crime à ton égard et peut te permettre de contester les transactions non désirées à tes créanciers.

Victoria Heath sur Unsplash

3. Contacte ta banque rapidement

En cas de vol de cartes de crédit ou débit, il faut contacter immédiatement ton institution financière pour les annuler. Sinon, tu pourrais être contraint de payer les dépenses qui y en découlent.

Profites-en également pour fermer tout compte bancaire ou demande de prêt que tu n’aurais pas commandé. Tu te sauveras d’encore plus de transactions problématiques éventuelles.

4. Averti Equifax et TransUnion de ton vol d’identité

Ces deux organismes devraient être au sommet de ta liste puisque ce sont elles qui gèrent ton dossier de crédit. Des transactions douteuses peuvent affecter douloureusement ta réputation de créditeur.

Demande une copie de ton dossier pour t’assurer qu’aucune autre fraude n’a eu lieu auparavant.

Du même coup, réclame dont un avertissement de fraude. Ça empêchera certaines transactions de s’effectuer sans ton autorisation dans le futur.

Avi Richards sur Unsplash

5. Dépose une plainte au Centre antifraude du Canada

C’est cet organisme fédéral qui gère les plaintes d’hameçonnage et de communications frauduleuses. Le centre est également une aide utile pour connaître les marches à suivre dans ce genre de situation.

6. Contacte toutes les autres entités concernées

Répertorie toutes les compagnies ou organismes que le voleur a contactés sous ton nom et annule les transactions frauduleuses. Au besoin, sers-toi du numéro d’évènement fourni par la police comme preuve d’arnaque.

7. Finalement, change tes informations personnelles

On parle ici de ton NIP, tes questions de sécurité, tes mots de passe sur les sites de transactions bancaires et même tes informations Facebook. On ne sait jamais où les données privées peuvent se retrouver... #CambridgeAnalytica.