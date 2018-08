Rupture pour Yes Mccan et Charlotte Aubin

Le rappeur Yes Mccan et la comédienne Charlotte Aubin ne forment plus un couple.

L’agence de la comédienne nous a confirmé «que leurs chemins se sont séparés, mais qu’ils restent de bons amis». Charlotte Aubin avait indiqué qu'elle était en couple avec Damien dans Fugueuse en février dernier, lors d’un tapis rouge avec médias invités.

En entrevue, la jeune femme avait mentionné qu’elle préférait rester discrète au sujet de sa relation avec le rappeur, mais avait tout de même avoué qu’ils étaient ensemble depuis «quelques mois».

Charlotte Aubin avait alors décrit Jean-François Ruel de son vrai nom comme un «être humain de qualité supérieure».

Les tourtereaux jouaient tous les deux dans la série Fugueuse. Yes Mccan s’est fait connaître dans son rôle de Damien, le proxénète de Fanny. Charlotte, elle, incarnait la belle-mère d’Ariane.