Saint-Hyacinthe: La SQ mettra de la pression sur les Hells pendant leur rassemblement

Les Hells Angels du Canada paraderont avec leurs couleurs cette fin de semaine, en Montérégie, dans le cadre d’un grand rassemblement, et les forces de l’ordre promettent de ne pas rester sur les lignes de côté.

Plus de 700 motards canadiens sont attendus à Saint-Hyacinthe pour le Canada Run, grand rassemblement annuel de la bande criminalisée. C’est la première fois depuis 2008 que cet événement se tient au Québec; il y a 10 ans, avant l’opération Sharqc, ils s’étaient tous retrouvés à Saint-Pie, à quelques kilomètres de là.

Ils ont réservé plus de 350 chambres d’hôtel à Saint-Hyacinthe, où une partie du rassemblement a lieu, pour la fin de semaine prochaine. Les motards se rendront aussi à Saint-Charles-sur-Richelieu, non loin de là, où ils ont un local.

«Ça n’a rien d’un rassemblement familial, prévient le directeur des communications de la Sûreté du Québec (SQ), Guy Lapointe. Ce sont des individus qui adhèrent à un club organisé criminel, qui se réunissent et qui font une démonstration de force.»

La SQ et d’autres corps policiers de la province profiteront de l’occasion pour mettre à jour leur banque de données sur les membres actifs de ces clubs. Des barrages routiers aux abords des sites de rassemblement seront aussi en place pour effectuer des vérifications en lien avec le Code de la sécurité routière.

Les policiers tiennent à rappeler à la population que les participants à ce rassemblement ne sont pas des enfants de chœur.

«Il y a deux ans, dans la région dans la région d’Ottawa, on a vu des choses qu’on n’avait jamais vues. On appelle ça le phénomène "Sons of Anarchy"», explique M. Lapointe, en référence à la populaire série télévisée qui se déroule dans l’un l’univers d’une bande de motards américains.

«Il y a des gens qui se présentent et qui prennent des égoportraits avec des motards. Je veux mettre en garde les gens: ce n’est pas une série télé, il n’y a pas de script, ce ne sont pas des acteurs. C’est la vraie vie, il y a des gens qui meurent, de l’intimidation. Ce sont des criminels, point final.»

Contactée par TVA Nouvelles, la Ville de Saint-Hyacinthe n’a pas souhaité émettre de commentaire sur ce rassemblement, mentionnant que la Sûreté du Québec a la situation bien en main.

-D'après les informations d'Élizabeth Laplante